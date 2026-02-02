על רקע האפשרות למשא ומתן בין איראן לארה"ב – המסר הישראלי לבית הלבן

גורמים מדיניים בכירים אומרים כי ישראל העבירה לממשל האמריקני אזהרה מפני ניסיון הונאה איראני, שמטרתו לגרור את ארה"ב לחתימה על הסכם עם טהראן. הסכם כזה, לטענתם, עשוי לכלול פשרות מוגבלות בסוגיית הגרעין והתחייבות איראנית שלא לפגוע במפגינים – אך בפועל יותיר בעינו את האיום האסטרטגי על קיומה של ישראל ועל האינטרסים האמריקניים במזרח התיכון.

את המסר העבירו הרמטכ"ל, אייל זמיר, ובכירים נוספים במערכת הביטחון, שביצעו בסוף השבוע ביקור בזק בארה"ב ונפגשו עם גורמים בכירים בממשל ובצבא האמריקני. בעקבות המגעים כינס אמש ראש הממשלה, בנימין נתניהו, דיון ביטחוני מצומצם בהשתתפות זמיר, שר הביטחון, ישראל כ"ץ, וראש המוסד, דדי ברנע, במטרה לעמוד מקרוב על תמונת המצב לאחר שיחותיו של זמיר בוושינגטון.