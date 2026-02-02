אבדיה הפך לישראלי הראשון אי פעם שנכלל בין 24 שחקני האולסטאר, לאחר שנבחר לרשימת המחליפים של המערב על ידי מאמני הליגה. "אני נזכר בכל המסע שעברתי; זה בהחלט רגע אמוציונלי עבורי"
דורון פסקין | 2 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
היסטוריה ישראלית: הכדורסלן דני אבדיה נבחר לאולסטאר ה-NBA
הכדורסלן הישראלי, דני אבדיה, עשה הלילה היסטוריה לאחר שנבחר לראשונה בקריירה לסגל האולסטאר של ה-NBA לשנת 2026.
אבדיה, פורוורד פורטלנד טרייל בלייזרס, הוא הישראלי הראשון אי פעם שנכלל בין 24 שחקני האולסטאר, לאחר שנבחר לרשימת המחליפים של המערב על ידי מאמני הליגה.
הבחירה מגיעה בעקבות חצי עונה יוצאת דופן במדי פורטלנד: ב-44 משחקים העונה הוא העמיד ממוצעים של 25.5 נקודות, 7.2 ריבאונדים ו-6.7 אסיסטים למשחק.
