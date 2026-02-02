כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

אבדיה הפך לישראלי הראשון אי פעם שנכלל בין 24 שחקני האולסטאר, לאחר שנבחר לרשימת המחליפים של המערב על ידי מאמני הליגה. "אני נזכר בכל המסע שעברתי; זה בהחלט רגע אמוציונלי עבורי"

דורון פסקין | 2 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

היסטוריה ישראלית: הכדורסלן דני אבדיה נבחר לאולסטאר ה-NBA

הכדורסלן הישראלי, דני אבדיה, עשה הלילה היסטוריה לאחר שנבחר לראשונה בקריירה לסגל האולסטאר של ה-NBA לשנת 2026.

אבדיה, פורוורד פורטלנד טרייל בלייזרס, הוא הישראלי הראשון אי פעם שנכלל בין 24 שחקני האולסטאר, לאחר שנבחר לרשימת המחליפים של המערב על ידי מאמני הליגה.

הבחירה מגיעה בעקבות חצי עונה יוצאת דופן במדי פורטלנד: ב-44 משחקים העונה הוא העמיד ממוצעים של 25.5 נקודות, 7.2 ריבאונדים ו-6.7 אסיסטים למשחק.

הכדורסלן הישראלי דני אבדיה, 2 בינואר 2026

הכדורסלן הישראלי דני אבדיה, 2 בינואר 2026 | צילום: Chris Graythen/Getty Images)

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 7 באפריל 2025
על רקע האפשרות למשא ומתן בין איראן לארה"ב – המסר הישראלי לבית הלבן

יוני בן מנחם

בכירים בירושלים מציינים כי ישראל הזהירה את ממשל טראמפ מפני ניסיון איראני להוביל להסכם חלקי שיכלול ויתורים מוגבלים בתחום הגרעין – אך ישמר את האיום האסטרטגי ולא יפחית את המתיחות האזורית

כוחות המשטר הסורי, 16 ביולי 2025
המשטר הסורי הודיע כי חשף חוליית טרור שפעלה בחסות חיזבאללה נגד מטרות אסטרטגיות במדינה

דורון פסקין

לפי הודעת משרד הפנים הסורי, החוליה הייתה מעורבת בשורת פיגועים, ובהם תקיפות נגד נמל תעופה אסטרטגי באזור דמשק, ואף תכננה לבצע פיגועים נוספים באמצעות כטב"מים ורקטות

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ומזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, 10 באפריל 2025
הלחץ האמריקני על קובה – מה ארה"ב רוצה להשיג?

דורון פסקין

צו נשיאותי שפרסם הבית הלבן בשבוע שעבר הגדיר את המצב מול קובה כ"מצב חירום לאומי", וקבע מכסים על מדינות שירכשו או יספקו נפט לקובה. הלילה הצהיר הנשיא טראמפ כי "ארה"ב מתחילה לשוחח עם קובה"

המנהיג העליון של איראן, עלי ח׳מינאי
ח'מינאי מאיים: "אם האמריקנים יפתחו במלחמה – זו תהיה מלחמה אזורית"

דורון פסקין

בנאום שנשא אתמול ופורסם היום, טען המנהיג העליון של איראן כי האיומים האמריקניים אינם מרשימים את מדינתו, והגדיר את גל המחאה האחרון כ"ניסיון למוטט את המדינה" שנבלם בהצלחה

שר החוץ הטורקי, הקאן פידאן, ונשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, 23 בנובמבר 2025
טורקיה מאותתת על אפשרות של הפשרת היחסים עם ישראל; בירושלים מביעים סקפטיות

יוני בן מנחם

שר החוץ הטורקי רמז על נכונות לחידוש הסחר עם ישראל; בכירים בירושלים טענו כי מדובר במהלך שנועד לרצות את וושינגטון

שילוט של תאגיד מודי'ס במטה החברה, 18 במרץ 2025
סוכנות דירוג האשראי מוד'יס שינתה את התחזית לגבי ישראל ליציבה – מה המשמעות?

דורון פסקין

דירוג האשראי עצמו לא שונה, אך ההחלטה משקפת הערכה לפיה חשיפתה של ישראל לסיכון גיאו-פוליטי פחתה משמעותית בהשוואה לתקופות קודמות, לצד תחזית חיובית למשק הישראלי

שתפו: