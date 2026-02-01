כניסה
לפי הודעת משרד הפנים הסורי, החוליה הייתה מעורבת בשורת פיגועים, ובהם תקיפות נגד נמל תעופה אסטרטגי באזור דמשק, ואף תכננה לבצע פיגועים נוספים באמצעות כטב"מים ורקטות

דורון פסקין | 1 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

המשטר הסורי הודיע כי חשף חולית טרור שפעלה בחסות חיזבאללה נגד מטרות אסטרטגיות במדינה

משרד הפנים הסורי הודיע היום כי במבצע משותף של כוחות הביטחון במחוז דמשק הכפרי ושירות המודיעין הכללי, נחשפה ונעצרה חוליית טרור שפעלה באזור אל-מזֶּה שבבירה דמשק, והייתה אחראית לשורת פיגועים – בהם גם תקיפות לעבר נמל התעופה הצבאי האסטרטגי הממוקם באזור.

על פי ההודעה, שצוטטה בסוכנות הידיעות הרשמית SANA, כלל חברי החוליה נעצרו והציוד ששימש אותם הוחרם. מהחקירה הראשונית עלה כי "מקור הרקטות ופלטפורמות השיגור ששימשו לביצוע הפיגועים, נוסף על הכטב"מים שנתפסו, שייכים למיליציית חיזבאללה הלבנונית".

עוד נמסר כי העצורים הודו שתכננו להוציא לפועל פיגועים נוספים באמצעות כטב"מים מתאבדים נגד יעדים אסטרטגיים, אך תוכניתם סוכלה בעקבות פשיטות כוחות הביטחון על מקומות המסתור שלהם. המבצע יצא לדרך לאחר מעקב ממושך אחר מוקדי שיגור רקטות מאזורים בדאריא ובכפר סוסה שבמרחב הבירה.

כוחות המשטר הסורי, 16 ביולי 2025

כוחות המשטר הסורי, 16 ביולי 2025 | צילום: Sam Hariri / AFP

