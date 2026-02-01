המשטר הסורי הודיע כי חשף חולית טרור שפעלה בחסות חיזבאללה נגד מטרות אסטרטגיות במדינה

משרד הפנים הסורי הודיע היום כי במבצע משותף של כוחות הביטחון במחוז דמשק הכפרי ושירות המודיעין הכללי, נחשפה ונעצרה חוליית טרור שפעלה באזור אל-מזֶּה שבבירה דמשק, והייתה אחראית לשורת פיגועים – בהם גם תקיפות לעבר נמל התעופה הצבאי האסטרטגי הממוקם באזור.

על פי ההודעה, שצוטטה בסוכנות הידיעות הרשמית SANA, כלל חברי החוליה נעצרו והציוד ששימש אותם הוחרם. מהחקירה הראשונית עלה כי "מקור הרקטות ופלטפורמות השיגור ששימשו לביצוע הפיגועים, נוסף על הכטב"מים שנתפסו, שייכים למיליציית חיזבאללה הלבנונית".