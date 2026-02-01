הלחץ האמריקני על קובה – מה ארה"ב רוצה להשיג?

בימים האחרונים גבר השיח הבין-לאומי סביב הלחץ שמפעיל ממשל טראמפ על קובה. הטריגר המרכזי להסלמה האמריקנית הגיע ב-29 בינואר, עם חתימתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, על צו המכריז על "מצב חירום לאומי". במסגרת הצו נקבע מנגנון להטלת מכסים נוספים על יבוא לארה"ב ממדינות המוכרות או מספקות נפט לקובה – במישרין או בעקיפין.

בנוסח הצו נקבע כי מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, יידרש לעקוב אחר יישומו ולהמליץ על צעדים נוספים בהתאם להתפתחויות.