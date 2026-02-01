כניסה
צו נשיאותי שפרסם הבית הלבן בשבוע שעבר הגדיר את המצב מול קובה כ"מצב חירום לאומי", וקבע מכסים על מדינות שירכשו או יספקו נפט לקובה. הלילה הצהיר הנשיא טראמפ כי "ארה"ב מתחילה לשוחח עם קובה"

דורון פסקין | 1 בפברואר 2026 | חדשות | 3 דק׳

הלחץ האמריקני על קובה – מה ארה"ב רוצה להשיג?

בימים האחרונים גבר השיח הבין-לאומי סביב הלחץ שמפעיל ממשל טראמפ על קובה. הטריגר המרכזי להסלמה האמריקנית הגיע ב-29 בינואר, עם חתימתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, על צו המכריז על "מצב חירום לאומי". במסגרת הצו נקבע מנגנון להטלת מכסים נוספים על יבוא לארה"ב ממדינות המוכרות או מספקות נפט לקובה – במישרין או בעקיפין.

בנוסח הצו נקבע כי מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, יידרש לעקוב אחר יישומו ולהמליץ על צעדים נוספים בהתאם להתפתחויות.

בדברי ההסבר לצו כתב טראמפ כי "כנשיא ארה"ב מוטלת עליי חובה הכרחית להגן על הביטחון הלאומי ועל מדיניות החוץ של מדינה זו", והוסיף כי הוא סבור ש"המדיניות, ההתנהלות והפעולות של ממשלת קובה מהוות איום יוצא דופן, שמקורו כולו או בחלקו המשמעותי מחוץ לארה"ב, על הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ שלה".

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ומזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, 10 באפריל 2025

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ומזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, 10 באפריל 2025 | צילום: Anna Moneymaker/Getty Images

