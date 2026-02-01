ח'מינאי מאיים: "אם האמריקנים יפתחו במלחמה – זו תהיה מלחמה אזורית"

המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, הצהיר כי הסתיים העידן שבו עימותים צבאיים נותרו מוגבלים לזירה מקומית, והזהיר: "האמריקנים צריכים לדעת שאם הפעם הם יפתחו במלחמה – זו תהיה מלחמה אזורית".

הדברים נאמרו אתמול בנאום שנשא ב"חוסנייה של האימאם ח'ומייני" – מתחם קבורה ומוקד עלייה לרגל המוקדש לח'ומייני – ופורסמו היום בתקשורת האיראנית הרשמית.

ח'מינאי דחה בביטול את האיומים האמריקניים בדבר שימוש בכוח צבאי ופריסת נכסים אסטרטגיים באזור, וטען כי אינם מרשימים את הנהגת איראן, שכן מדובר ברטוריקה החוזרת על עצמה זה עשרות שנים. "לעיתים הם מדברים על מלחמה, על מטוסים ועל ספינות מלחמה – זה לא דבר חדש", אמר, והזכיר כי לאורך השנים שבו גורמים רשמיים בארה"ב והדגישו כי "כל האופציות על השולחן".