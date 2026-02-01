טורקיה מאותתת על אפשרות של הפשרת היחסים עם ישראל; בירושלים מביעים סקפטיות

גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, מנסה לנצל את יחסיו הטובים עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כדי לתווך בין וושינגטון לטהרן ולמנוע מלחמה אפשרית, שלהערכתו עלולה להציף את טורקיה בגל פליטים מאיראן, ובמקביל לחזק את מעמדה האזורי של ישראל – תרחיש שאינו משרת את האינטרסים הטורקיים. לדבריהם, ארדואן אף מעוניין בשימור האיום האיראני על ישראל כגורם מאזן.

בהסכמת טראמפ שיגר ארדואן את שר החוץ שלו, הקאן פידאן, לנהל מגעים עם כלל הגורמים המעורבים בסכסוך. המהלך זכה לגיבוי מצד מדינות המפרץ – סעודיה, עומאן וקטאר.