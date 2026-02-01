כניסה
שר החוץ הטורקי רמז על נכונות לחידוש הסחר עם ישראל; בכירים בירושלים טענו כי מדובר במהלך שנועד לרצות את וושינגטון

יוני בן מנחם | 1 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

טורקיה מאותתת על אפשרות של הפשרת היחסים עם ישראל; בירושלים מביעים סקפטיות

גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, מנסה לנצל את יחסיו הטובים עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כדי לתווך בין וושינגטון לטהרן ולמנוע מלחמה אפשרית, שלהערכתו עלולה להציף את טורקיה בגל פליטים מאיראן, ובמקביל לחזק את מעמדה האזורי של ישראל – תרחיש שאינו משרת את האינטרסים הטורקיים. לדבריהם, ארדואן אף מעוניין בשימור האיום האיראני על ישראל כגורם מאזן.

בהסכמת טראמפ שיגר ארדואן את שר החוץ שלו, הקאן פידאן, לנהל מגעים עם כלל הגורמים המעורבים בסכסוך. המהלך זכה לגיבוי מצד מדינות המפרץ – סעודיה, עומאן וקטאר.

במקביל, פידאן שיגר ב-29 בינואר, במהלך ריאיון לערוץ אל-ג'זירה, מסר מרומז לישראל שלפיו טורקיה תשקול את חידוש יחסי הסחר עמה לאחר סיום מוחלט של הלחימה ברצועת עזה והמשך התרת כניסת סיוע הומניטרי.

שר החוץ הטורקי, הקאן פידאן, ונשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, 23 בנובמבר 2025

שר החוץ הטורקי, הקאן פידאן, ונשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, 23 בנובמבר 2025 | צילום: Marco Longari / POOL / AFP via Getty Images

