דירוג האשראי עצמו לא שונה, אך ההחלטה משקפת הערכה לפיה חשיפתה של ישראל לסיכון גיאו-פוליטי פחתה משמעותית בהשוואה לתקופות קודמות, לצד תחזית חיובית למשק הישראלי
דורון פסקין | 31 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
סוכנות דירוג האשראי מוד'יס שינתה את התחזית לגבי ישראל ליציבה – מה המשמעות?
אתמול הודיעה סוכנות דירוג האשראי הבין-לאומית מודי'ס כי היא משנה את תחזית דירוג האשראי של ישראל מ"שלילית" ל"יציבה", תוך אשרור הדירוג ברמה Baa1.
לדברי הסוכנות, שינוי התחזית משקף הערכה שלפיה חשיפתה של ישראל לסיכון גיאו-פוליטי פחתה באופן משמעותי בהשוואה לתקופות קודמות, שבהן נתפס הסיכון כגבוה יותר. כתוצאה מכך, קטן גם החשש להידרדרות נוספת בפרופיל האשראי הריבוני.
לצד ההקלה היחסית, מודי'ס מדגישה כי הסביבה האזורית נותרת שברירית, אך מציינת שהמשק הישראלי והמצב הפיננסי של המגזר הציבורי הפגינו עמידות בתקופה האחרונה. הסוכנות אף פרסמה תחזיות מאקרו חיוביות, ובהן צמיחה של כ-5% בשנת 2026 וצמיחה של 3% עד 3.5% בשנים שלאחר מכן. בנוסף, היא צופה ירידה בהיקף הגירעון וייצוב יחס החוב-תוצר סביב כ-68%.
