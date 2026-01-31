סוכנות דירוג האשראי מוד'יס שינתה את התחזית לגבי ישראל ליציבה – מה המשמעות?

אתמול הודיעה סוכנות דירוג האשראי הבין-לאומית מודי'ס כי היא משנה את תחזית דירוג האשראי של ישראל מ"שלילית" ל"יציבה", תוך אשרור הדירוג ברמה Baa1.

לדברי הסוכנות, שינוי התחזית משקף הערכה שלפיה חשיפתה של ישראל לסיכון גיאו-פוליטי פחתה באופן משמעותי בהשוואה לתקופות קודמות, שבהן נתפס הסיכון כגבוה יותר. כתוצאה מכך, קטן גם החשש להידרדרות נוספת בפרופיל האשראי הריבוני.