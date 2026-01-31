יועצו של ח'מינאי טוען: מתגבשת מסגרת למשא ומתן

מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, עלי לאריג'אני, המשמש כיועצו של המנהיג העליון עלי ח'מינאי טען היום כי מתגבשת מסגרת למשא ומתן עם ארה"ב.

בפוסט שפרסם ב-X כתב לאריג'אני: "בניגוד ליצירת אווירת המלחמה המלאכותית בתקשורת, גיבוש מסגרת עבור משא ומתן נמצא בתהליך התקדמות".