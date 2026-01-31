עלי לאריג'אני, המכהן גם כיו"ר המועצה העליונה לביטחון לאומי, טען כי חלה התקדמות, "בניגוד ליצירת אווירת המלחמה המלאכותית בתקשורת". אתמול ציין נשיא ארה"ב בתדרוך לעיתונאים: "מקווה שנגיע להסכם. אם כן זה יהיה טוב. אם לא, נראה מה יקרה"
דורון פסקין | 31 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
יועצו של ח'מינאי טוען: מתגבשת מסגרת למשא ומתן
מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, עלי לאריג'אני, המשמש כיועצו של המנהיג העליון עלי ח'מינאי טען היום כי מתגבשת מסגרת למשא ומתן עם ארה"ב.
בפוסט שפרסם ב-X כתב לאריג'אני: "בניגוד ליצירת אווירת המלחמה המלאכותית בתקשורת, גיבוש מסגרת עבור משא ומתן נמצא בתהליך התקדמות".
הפוסט של לאריג'אני מגיע אחרי שנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הצהיר אתמול כי איראן מעוניינת במשא ומתן על הסכם במקום לעמוד בפני עם פעולה צבאית אמריקנית. "אני יכול לומר זאת, הם רוצים לעשות הסכם", אמר טראמפ לכתבים בחדר הסגלגל.
