טראמפ בחר מועמד ליו"ר הפד הבא – כיצד המינוי עשוי להשפיע על מדיניות הבנק המרכזי בארה"ב?

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע אתמול כי הגיש את מועמדותו של קווין וורש לתפקיד יו"ר הפדרל ריזרב, הבנק המרכזי של ארה"ב, כמחליפו של היו"ר המכהן, ג'רום פאוול, עם סיום כהונתו בחודש מאי הקרוב. המינוי כפוף לאישור הסנאט.

המהלך מגיע לאחר חודשים של לחץ פומבי מצד טראמפ להפחתת ריבית, ומציב בעמדת מפתח דמות המזוהה כביקורתית במיוחד כלפי האופן שבו ניהל הפד את המדיניות המוניטרית בשנים האחרונות.