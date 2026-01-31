כניסה
קווין וורש, מבקר חריף של הפדרל ריזרב ותומך בגישה שלפיה "אינפלציה היא בחירה", עשוי להוביל קו גמיש יותר בריבית ולשנות את יחסי הפד עם הממשל. כעת על הסנאט לאשר את המינוי

דורון פסקין | 31 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

טראמפ בחר מועמד ליו"ר הפד הבא – כיצד המינוי עשוי להשפיע על מדיניות הבנק המרכזי בארה"ב?

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע אתמול כי הגיש את מועמדותו של קווין וורש לתפקיד יו"ר הפדרל ריזרב, הבנק המרכזי של ארה"ב, כמחליפו של היו"ר המכהן, ג'רום פאוול, עם סיום כהונתו בחודש מאי הקרוב. המינוי כפוף לאישור הסנאט.

המהלך מגיע לאחר חודשים של לחץ פומבי מצד טראמפ להפחתת ריבית, ומציב בעמדת מפתח דמות המזוהה כביקורתית במיוחד כלפי האופן שבו ניהל הפד את המדיניות המוניטרית בשנים האחרונות.

המועמד ללתפקיד יו"ר הפדרל ריזרב, קווין וורש, 18 באפריל 2024 | צילום: Tasos Katopodis/Getty Images for Semafor

כתבות נוספות
שילוט של תאגיד מודי'ס במטה החברה, 18 במרץ 2025
סוכנות דירוג האשראי מוד'יס שינתה את התחזית לגבי ישראל ליציבה – מה המשמעות?

דורון פסקין

דירוג האשראי עצמו לא שונה, אך ההחלטה משקפת הערכה לפיה חשיפתה של ישראל לסיכון גיאו-פוליטי פחתה משמעותית בהשוואה לתקופות קודמות, לצד תחזית חיובית למשק הישראלי

מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, עלי לאריג'אני
יועצו של ח'מינאי טוען: מתגבשת מסגרת למשא ומתן

דורון פסקין

עלי לאריג'אני, המכהן גם כיו"ר המועצה העליונה לביטחון לאומי, טען כי חלה התקדמות, "בניגוד ליצירת אווירת המלחמה המלאכותית בתקשורת". אתמול ציין נשיא ארה"ב בתדרוך לעיתונאים: "מקווה שנגיע להסכם. אם כן זה יהיה טוב. אם לא, נראה מה יקרה"

הפיצוץ בבדר עבאס ודרום מערב מחוז טהראן, 31 בינואר 2026 | צילום: סעיף 27א׳
פיצוצים במספר מוקדים באיראן; הרשויות טוענות כי לא מדובר בתקיפות

דורון פסקין

הרוגים ופצועים בבנדר עבאס ובאהוואז; לפי גופי המשטר, מדובר בדליפת גז ובתרגילים מתוכננים

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן ונשיא איראן, מסעוד פזשכיאן
ארדואן שוחח עם פזשכיאן והציע לתווך בין איראן לארה"ב

דורון פסקין

נשיא איראן ונשיא טורקיה שוחחו היום על רקע המתיחות באזור. בשבוע הבא צפויה איראן לקיים תרגיל ימי במצרי הורמוז הצפוי לכלול שימוש בתחמושת חיה

מפקד כוחות ה-SDF הכורדים, מזלום עבדי, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע
ממשלת סוריה וה-SDF הכריזו על הפסקת אש מקיפה

דורון פסקין

הצדדים סיכמו על נסיגה הדדית, שילוב כוחות ה-SDF בצבא הסורי והטמעת המנהל האוטונומי הכורדי במוסדות המדינה. זהו ניסיון נוסף ליישם הפסקת אש בין הצדדים לאחר שההסכם שהושג מוקדם יותר החודש לא החזיק מעמד

מנהיג מפלגת Reform UK, נייג'ל פרג', 26 בינואר 2026
מפץ פוליטי בבריטניה – האם מפלגות הימין לקראת שינוי היסטורי?

דורון פסקין

במשך עשרות שנים שלטו בזירה הפוליטית בבריטניה שתי מפלגות מרכזיות – הלייבור והשמרנים. אולם לאחרונה, על רקע עריקות של בכירים מהמפלגה השמרנית אל Reform UK, מפלגת ימין שצמחה מתוך מפלגת הברקזיט, ייתכן שמאזן הכוחות הפוליטי עומד בפני שינוי

