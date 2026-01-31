כניסה
הרוגים ופצועים בבנדר עבאס ובאהוואז; לפי גופי המשטר, מדובר בדליפת גז ובתרגילים מתוכננים

דורון פסקין | 31 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

פיצוצים במספר מוקדים באיראן; הרשויות טוענות כי לא מדובר בתקיפות

בשעות האחרונות התקבלו באיראן דיווחים על פיצוצים וקולות נפץ במספר מוקדים ברחבי המדינה. לפי הרשויות והתקשורת האיראנית, מדובר באירועים נפרדים שאינם קשורים זה לזה.

בין היתר דווח על פיצוץ חזק בבניין מגורים בעיר הנמל בנדר עבאס שבדרום איראן, פיצוץ גז קטלני בעיר אהוואז בדרום-מערב המדינה, וכן על קולות נפץ שנשמעו במערב איראן ובאזור הגבול עם עיראק. הרשויות טענו כי הקולות במערב נבעו מתרגיל צבאי ומהשמדה מבוקרת של מוקשים ותחמושת בשטח עיראק.

בנדר עבאס

על פי דיווחים באתרי חדשות איראניים, הפיצוץ התרחש בשעות הצהריים בעיר הנמל בנדר עבאס שבמחוז הורמוזגאן. לפי הדיווחים, מדובר בפיצוץ שאירע במגדל מגורים בשם "בהארסתאן", הממוקם בשדרות "מעלם".

הפיצוץ בבדר עבאס ודרום מערב מחוז טהראן, 31 בינואר 2026 | צילום: סעיף 27א׳

הפיצוץ בבדר עבאס ודרום מערב מחוז טהראן, 31 בינואר 2026 | צילום: סעיף 27א׳

