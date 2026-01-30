ארדואן שוחח עם פזשכיאן והציע לתווך בין איראן לארה"ב

בעיצומה של המתיחות הצבאית במפרץ הפרסי, קיים היום נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, שיחת טלפון עם נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן. השיחה התקיימה במקביל לביקורו של שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, באיסטנבול, במסגרת סבב מגעים מדיניים.

על פי התקשורת הרשמית באיראן, פזשכיאן הציג במהלך השיחה קו תקיף, אך כזה המותיר פתח לדיפלומטיה. לדבריו, איראן דוחה איומים ולחץ, אך מוסיפה להיות מחויבת לדיאלוג, לכבוד הדדי ולדיפלומטיה בה שני הצדדים מנצחים.