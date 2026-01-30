נשיא איראן ונשיא טורקיה שוחחו היום על רקע המתיחות באזור. בשבוע הבא צפויה איראן לקיים תרגיל ימי במצרי הורמוז הצפוי לכלול שימוש בתחמושת חיה
דורון פסקין | 30 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
ארדואן שוחח עם פזשכיאן והציע לתווך בין איראן לארה"ב
בעיצומה של המתיחות הצבאית במפרץ הפרסי, קיים היום נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, שיחת טלפון עם נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן. השיחה התקיימה במקביל לביקורו של שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, באיסטנבול, במסגרת סבב מגעים מדיניים.
על פי התקשורת הרשמית באיראן, פזשכיאן הציג במהלך השיחה קו תקיף, אך כזה המותיר פתח לדיפלומטיה. לדבריו, איראן דוחה איומים ולחץ, אך מוסיפה להיות מחויבת לדיאלוג, לכבוד הדדי ולדיפלומטיה בה שני הצדדים מנצחים.
הוא טען כי מדיניותה של טהראן נשענת על המשפט הבין-לאומי, אך הבהיר כי כל התקדמות תלויה בשינוי הגישה האמריקנית: הצלחת יוזמות דיפלומטיות, אמר, מחייבת הפגנת רצון טוב ונטישת צעדים לוחמניים ומאיימים באזור.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו