ממשלת סוריה וה-SDF הכריזו על הפסקת אש מקיפה

ממשלת סוריה והמיליציה הכורדית, SDF, הודיעו היום כי סיכמו על הפסקת אש מקיפה ומתווה לשילוב הדרגתי של מסגרותיה הצבאיות והמנהליות של ה-SDF בתוך המדינה הסורית.

על פי הודעת מרכז התקשורת של ה-SDF שפורסמה בערוץ הטלגרם שלו, ההסכם כולל נסיגה הדדית של כוחות משני הצדדים מ"קווי המגע", כניסת כוחות ביטחון הפנים הכפופים לממשלה הסורית למרכזי הערים אל-חסכה ואל-קמישלי שבצפון-מזרח המדינה, ופתיחה בתהליך איחוד מערכי הביטחון באזור.