הצדדים סיכמו על נסיגה הדדית, שילוב כוחות ה-SDF בצבא הסורי והטמעת המנהל האוטונומי הכורדי במוסדות המדינה. זהו ניסיון נוסף ליישם הפסקת אש בין הצדדים לאחר שההסכם שהושג מוקדם יותר החודש לא החזיק מעמד

דורון פסקין | 30 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

ממשלת סוריה וה-SDF הכריזו על הפסקת אש מקיפה

ממשלת סוריה והמיליציה הכורדית, SDF, הודיעו היום כי סיכמו על הפסקת אש מקיפה ומתווה לשילוב הדרגתי של מסגרותיה הצבאיות והמנהליות של ה-SDF בתוך המדינה הסורית.

על פי הודעת מרכז התקשורת של ה-SDF שפורסמה בערוץ הטלגרם שלו, ההסכם כולל נסיגה הדדית של כוחות משני הצדדים מ"קווי המגע", כניסת כוחות ביטחון הפנים הכפופים לממשלה הסורית למרכזי הערים אל-חסכה ואל-קמישלי שבצפון-מזרח המדינה, ופתיחה בתהליך איחוד מערכי הביטחון באזור.

עוד נמסר כי הוסכם על הקמת מסגרת צבאית חדשה – דיוויזיה שתורכב משלוש חטיבות של ה-SDF – וכן על שילוב "חטיבת קובאני" של הארגון במסגרת דיוויזיה המשויכת למחוז חלב.

מפקד כוחות ה-SDF הכורדים, מזלום עבדי, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע

מפקד כוחות ה-SDF הכורדים, מזלום עבדי, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע | צילום: DELIL SOULEIMAN/AFP via Getty Images, LOUAI BESHARA/AFP via Getty Images

