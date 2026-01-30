במשך עשרות שנים שלטו בזירה הפוליטית בבריטניה שתי מפלגות מרכזיות – הלייבור והשמרנים. אולם לאחרונה, על רקע עריקות של בכירים מהמפלגה השמרנית אל Reform UK, מפלגת ימין שצמחה מתוך מפלגת הברקזיט, ייתכן שמאזן הכוחות הפוליטי עומד בפני שינוי
מפץ פוליטי בבריטניה – האם מפלגות הימין לקראת שינוי היסטורי?
במשך עשורים שלטו בפוליטיקה הבריטית שתי מפלגות ענק – השמרנים והלייבור, שהיו מחליפות ביניהן את השלטון. אולם בתחילת 2026 המפה הפוליטית משנה צורה. המאבק בימין כבר אינו נסוב רק סביב השאלה כיצד מחליפים את השמאל, אלא מי יוביל את המחנה כולו.
החודש האחרון סיפק שורה של טלטלות משמעותיות. רוברט ג'נריק, שר לשעבר ואחד הבכירים במחנה השמרני, נטש את המפלגה לטובת מפלגת Reform UK בהובלת נייג'ל פרג', תוך מתקפה חריפה על הנהגת השמרנים שלדבריו "בגדה בעקרונות היסוד". בהמשך הצטרפו אליו אנדרו רוזינדל וסואלה ברוורמן, לשעבר שרת הפנים. מעברם של השלושה, ובמיוחד של ברוורמן, נתפס כעליית מדרגה של ממש.
ברוורמן מזוהה עם קו תקיף בסוגיות של הגירה וזהות, והצטרפותה העלתה את מספר חברי הפרלמנט של Reform ל-8 מתוך 650. לעריקות הללו יש משמעות החורגת ממספר המנדטים: הן מהוות איתות ברור לתורמים, לפעילים ולבוחרים כי המומנטום והעתיד עשויים להימצא מחוץ למסגרת השמרנית המסורתית. בכך מסייעים העריקים ל-Reform להתנער מתדמיתה כ"מפלגת מחאה" חולפת, ולהציג עצמה כאלטרנטיבה שלטונית עם דמויות מנוסות בשורותיה.
