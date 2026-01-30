מפץ פוליטי בבריטניה – האם מפלגות הימין לקראת שינוי היסטורי?

במשך עשורים שלטו בפוליטיקה הבריטית שתי מפלגות ענק – השמרנים והלייבור, שהיו מחליפות ביניהן את השלטון. אולם בתחילת 2026 המפה הפוליטית משנה צורה. המאבק בימין כבר אינו נסוב רק סביב השאלה כיצד מחליפים את השמאל, אלא מי יוביל את המחנה כולו.

החודש האחרון סיפק שורה של טלטלות משמעותיות. רוברט ג'נריק, שר לשעבר ואחד הבכירים במחנה השמרני, נטש את המפלגה לטובת מפלגת Reform UK בהובלת נייג'ל פרג', תוך מתקפה חריפה על הנהגת השמרנים שלדבריו "בגדה בעקרונות היסוד". בהמשך הצטרפו אליו אנדרו רוזינדל וסואלה ברוורמן, לשעבר שרת הפנים. מעברם של השלושה, ובמיוחד של ברוורמן, נתפס כעליית מדרגה של ממש.