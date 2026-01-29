נשיא ארה"ב החמיא להנהגת ונצואלה וטען כי "אזרחים אמריקנים יוכלו בקרוב לנסוע לשם"
צוות מגזין אפוק | 29 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
טראמפ: "אנחנו עומדים לפתוח את המרחב האווירי המסחרי מעל ונצואלה"
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס במסיבת עיתונאים למצב בוונצואלה ואמר: "אני רוצה להודות להנהגת ונצואלה. היחסים בינינו טובים מאוד וחזקים מאוד. אנחנו מסתדרים איתם היטב, והם הבהירו לי שהם חשים שיש ביטחון טוב מאוד וחזק".
לדבריו, חברות נפט בין-לאומיות גדולות החלו להגיע לוונצואלה, לבחון את השטח ולבחור מיקומים לפעילות עתידית: "החברות הללו יחזירו עושר עצום הן לוונצואלה והן לארה"ב [...] למעשה, ונצואלה צפויה להרוויח יותר כסף מאי פעם בעבר".
עוד הוסיף טראמפ כי "דיברתי זה עתה עם נשיאת ונצואלה, והודעתי לה שאנחנו עומדים לפתוח את כל המרחב האווירי המסחרי מעל ונצואלה. אזרחים אמריקנים יוכלו בקרוב מאוד לנסוע לוונצואלה, והם יהיו בטוחים שם.
