טראמפ: "אנחנו עומדים לפתוח את המרחב האווירי המסחרי מעל ונצואלה"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס במסיבת עיתונאים למצב בוונצואלה ואמר: "אני רוצה להודות להנהגת ונצואלה. היחסים בינינו טובים מאוד וחזקים מאוד. אנחנו מסתדרים איתם היטב, והם הבהירו לי שהם חשים שיש ביטחון טוב מאוד וחזק".

לדבריו, חברות נפט בין-לאומיות גדולות החלו להגיע לוונצואלה, לבחון את השטח ולבחור מיקומים לפעילות עתידית: "החברות הללו יחזירו עושר עצום הן לוונצואלה והן לארה"ב [...] למעשה, ונצואלה צפויה להרוויח יותר כסף מאי פעם בעבר".