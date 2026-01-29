האיחוד האירופי הכריז על משמרות המהפכה כארגון טרור – מה המשמעות?

בתום פגישה שנערכה היום בבריסל הודיעה שרת החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלאס, כי הושגה הסכמה פה אחד להגדיר את משמרות המהפכה של איראן כארגון טרור.

ההחלטה התקבלה כתגובה ישירה לדיכוי האלים של גל המחאות באיראן בחודש האחרון, שבמהלכו, על פי הערכות, נטבחו אלפי אזרחים.