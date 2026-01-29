שרת החוץ של האיחוד: "המהלך הזה מציב את משמרות המהפכה בשורה אחת עם אל-קאעידה, חמאס ודאע"ש. המסר שלנו ברור: אם אתם מתנהגים כמו טרוריסטים – תטופלו כטרוריסטים"
דורון פסקין | 29 בינואר 2026 | חדשות | 3 דק׳
האיחוד האירופי הכריז על משמרות המהפכה כארגון טרור – מה המשמעות?
בתום פגישה שנערכה היום בבריסל הודיעה שרת החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלאס, כי הושגה הסכמה פה אחד להגדיר את משמרות המהפכה של איראן כארגון טרור.
ההחלטה התקבלה כתגובה ישירה לדיכוי האלים של גל המחאות באיראן בחודש האחרון, שבמהלכו, על פי הערכות, נטבחו אלפי אזרחים.
"לא יכולה להיות חסינות לפשעים שבוצעו", הצהיר שר החוץ הצרפתי, ז'אן-נואל בארו, והסביר בכך את שינוי עמדתה של פריז, שעד לא מזמן נמנתה עם המתנגדות למהלך.
