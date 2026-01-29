תחקיר שפרסם עיתון "הטלגרף" הבריטי חושף את מעורבותה של סין בפיתוח הטיל ההיפר-סוני "אורשניק", ומצביע על כך שללא סין, רוסיה לא הייתה מחזיקה ביכולת לתקוף בעומק אוקראינה כפי שהיא עושה כיום
דורון פסקין | 29 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
דיווח: סין מהווה את "צינור החמצן" של תעשיית הנשק הרוסית
תחקיר חדש שפרסם אתמול העיתון הבריטי "הטלגרף" חושף את מעורבותה העמוקה של סין בתעשיית הנשק הרוסית ובפיתוח הטיל ההיפר-סוני הרוסי "אורשניק".
לפי התחקיר, היכולת של רוסיה לתקוף בעומק אוקראינה לא הייתה מתאפשרת ללא סין, כי לא הייתה באפשרותה היכולת לייצר טיל בעל נתונים כאלה.
הממצאים שפורסמו בטלגרף מצביעים על כך שבייג'ינג סיפקה למוסקבה כלי עבודה ומכונות ייצור מתקדמות, המאפשרות לרוסיה לייצר טיל המסוגל להגיע למהירות של כ-13 אלף קמ"ש ולפגוע בכל יעד באירופה בתוך פחות מ-20 דקות.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו