תחקיר שפרסם עיתון "הטלגרף" הבריטי חושף את מעורבותה של סין בפיתוח הטיל ההיפר-סוני "אורשניק", ומצביע על כך שללא סין, רוסיה לא הייתה מחזיקה ביכולת לתקוף בעומק אוקראינה כפי שהיא עושה כיום

דורון פסקין | 29 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

דיווח: סין מהווה את "צינור החמצן" של תעשיית הנשק הרוסית

תחקיר חדש שפרסם אתמול העיתון הבריטי "הטלגרף" חושף את מעורבותה העמוקה של סין בתעשיית הנשק הרוסית ובפיתוח הטיל ההיפר-סוני הרוסי "אורשניק".

לפי התחקיר, היכולת של רוסיה לתקוף בעומק אוקראינה לא הייתה מתאפשרת ללא סין, כי לא הייתה באפשרותה היכולת לייצר טיל בעל נתונים כאלה.

הממצאים שפורסמו בטלגרף מצביעים על כך שבייג'ינג סיפקה למוסקבה כלי עבודה ומכונות ייצור מתקדמות, המאפשרות לרוסיה לייצר טיל המסוגל להגיע למהירות של כ-13 אלף קמ"ש ולפגוע בכל יעד באירופה בתוך פחות מ-20 דקות.

הטיל ההיפר-סוני הרוסי "אורשניק", 18 במאי 2025

הטיל ההיפר-סוני הרוסי "אורשניק", 18 במאי 2025 | צילום: VideoFromEveryWhere via Shutterstock

שלט חוצות עם תמונת המנהיג העליון של איראן, עלי ח׳מינאי, בטהראן, 27 בינואר 2026
על רקע המתיחות מול ארה"ב – המסרים הסותרים בתקשורת האיראנית

דורון פסקין

בעוד ממשל טראמפ מגביר את הלחץ והאיומים, כלי התקשורת בטהראן מציגים תמונה כפולה: מצד אחד שיח לוחמני ואיומים על סגירת מצרי הורמוז, ומנגד קריאות לריסון, שקיפות ואחריות מצד ההנהגה

מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, 28 בינואר 2026
רוביו הודיע על תחילתן של שיחות בין דנמרק, גרינלנד וארה"ב בנוגע לשיתוף פעולה ביטחוני באזור הארקטי

אורן שלום

מזכיר המדינה האמריקני הודיע על הצעד במהלך דיון בסנאט וציין כי יהיה זה "תהליך מתמשך". לדבריו, "אני מאמין שבסופו של דבר נגיע למקום טוב, ותשמעו מסרים דומים גם מעמיתינו באירופה בזמן הקרוב"

יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, 27 בנובמבר 2025
דיווח בארה"ב: מחלקת המדינה מסרה לקונגרס כי הרשות הפלסטינית החליפה מנגנון – אך המשיכה לתגמל טרור

דורון פסקין

לפי דיווח של אתר "וושינגטון פרי ביקון", מחלקת המדינה קבעה כי למרות הרפורמה שהציג עבאס – במקום להפסיק את התשלומים למחבלים ובני משפחותיהם, הרשות העבירה אותם במסווה של "רווחה חברתית"

רצועת עזה, 3 באפריל 2024
האם המיליציות החמושות בעזה משנות את מאזן הכוחות מול חמאס?

יוני בן מנחם

העיתון הסעודי א-שרק אלאווסט פרסם תחקיר על השינוי שעברו בחודשים האחרונים המיליציות הפועלות ברצועה. גורמים בכירים בישראל אישרו את ממצאי התחקיר

נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, ויורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן
דיווחים ערביים: מרוץ דיפלומטי ערבי לבלימת תקיפה אמריקנית באיראן

דורון פסקין

לפי כלי תקשורת ערביים, סעודיה, קטאר ומצרים מגבירות מגעים מול טהראן ווושינגטון, תוך ניסיון לתווך ביניהן, על רקע חשש מהסלמה אזורית

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע, במהלך ביקורו של א-שרע בקרמלין היום
פוטין בפתח הפגישה עם א-שרע: "תמיד תמכנו בהשבת השלמות הטריטוריאלית של סוריה"

דורון פסקין

נשיא סוריה מבקר במוסקבה ונפגש עם נשיא רוסיה שהצהיר: "אני יודע שיש עוד הרבה מאוד מה לשקם בסוריה; מוכנים לעבודה משותפת"

