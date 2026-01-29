על רקע המתיחות מול ארה"ב – המסרים הסותרים בתקשורת האיראנית

בעוד נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מדבר על "ארמדה" אמריקנית המתקרבת לאזור ומזהיר כי "הזמן אוזל" להשגת הסכם על הגרעין האיראני, העיתונות בטהראן משדרת לציבור שני מסרים סותרים כמעט לחלוטין. האחד מאיים בהסלמה חריפה עד כדי פגיעה בעורק האנרגיה העולמי, והשני מזהיר מפני שגרה מתמשכת של משבר וקורא לאימוץ מדיניות חוץ שקולה ומפוכחת יותר.

במאמר בולט שפורסם היום בעיתון כיהאן, המזוהה עם הקו האידאולוגי הנוקשה ועם לשכתו של המנהיג העליון עלי ח'מינאי, מוצגת הגברת הנוכחות הצבאית האמריקנית באזור לא כהפגנת עוצמה, אלא דווקא כהוכחה ל"מבוי סתום" במדיניותה של וושינגטון.