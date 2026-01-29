בעוד ממשל טראמפ מגביר את הלחץ והאיומים, כלי התקשורת בטהראן מציגים תמונה כפולה: מצד אחד שיח לוחמני ואיומים על סגירת מצרי הורמוז, ומנגד קריאות לריסון, שקיפות ואחריות מצד ההנהגה
דורון פסקין | 29 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
על רקע המתיחות מול ארה"ב – המסרים הסותרים בתקשורת האיראנית
בעוד נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מדבר על "ארמדה" אמריקנית המתקרבת לאזור ומזהיר כי "הזמן אוזל" להשגת הסכם על הגרעין האיראני, העיתונות בטהראן משדרת לציבור שני מסרים סותרים כמעט לחלוטין. האחד מאיים בהסלמה חריפה עד כדי פגיעה בעורק האנרגיה העולמי, והשני מזהיר מפני שגרה מתמשכת של משבר וקורא לאימוץ מדיניות חוץ שקולה ומפוכחת יותר.
במאמר בולט שפורסם היום בעיתון כיהאן, המזוהה עם הקו האידאולוגי הנוקשה ועם לשכתו של המנהיג העליון עלי ח'מינאי, מוצגת הגברת הנוכחות הצבאית האמריקנית באזור לא כהפגנת עוצמה, אלא דווקא כהוכחה ל"מבוי סתום" במדיניותה של וושינגטון.
המאמר עושה שימוש בשפה מאיימת במיוחד: "ידה של איראן ובעלות בריתה על ההדק […] די בטעות אחת של האויב כדי לנתק את עורק האנרגיה של העולם במצר הורמוז". עוד נטען כי האיום לסגור את המצר אינו מהלך אימפולסיבי, אלא אפשרות מדינית מחושבת, שלה אף קיים, לטענת העיתון, "צידוק משפטי" לפי אמנות בין-לאומיות. בהקשר זה מצוטטים סעיפים מאמנת ז'נבה משנת 1958 ומאמנת הים משנת 1982.
