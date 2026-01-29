כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

בעוד ממשל טראמפ מגביר את הלחץ והאיומים, כלי התקשורת בטהראן מציגים תמונה כפולה: מצד אחד שיח לוחמני ואיומים על סגירת מצרי הורמוז, ומנגד קריאות לריסון, שקיפות ואחריות מצד ההנהגה

דורון פסקין | 29 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

על רקע המתיחות מול ארה"ב – המסרים הסותרים בתקשורת האיראנית

בעוד נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מדבר על "ארמדה" אמריקנית המתקרבת לאזור ומזהיר כי "הזמן אוזל" להשגת הסכם על הגרעין האיראני, העיתונות בטהראן משדרת לציבור שני מסרים סותרים כמעט לחלוטין. האחד מאיים בהסלמה חריפה עד כדי פגיעה בעורק האנרגיה העולמי, והשני מזהיר מפני שגרה מתמשכת של משבר וקורא לאימוץ מדיניות חוץ שקולה ומפוכחת יותר.

במאמר בולט שפורסם היום בעיתון כיהאן, המזוהה עם הקו האידאולוגי הנוקשה ועם לשכתו של המנהיג העליון עלי ח'מינאי, מוצגת הגברת הנוכחות הצבאית האמריקנית באזור לא כהפגנת עוצמה, אלא דווקא כהוכחה ל"מבוי סתום" במדיניותה של וושינגטון.

המאמר עושה שימוש בשפה מאיימת במיוחד: "ידה של איראן ובעלות בריתה על ההדק […] די בטעות אחת של האויב כדי לנתק את עורק האנרגיה של העולם במצר הורמוז". עוד נטען כי האיום לסגור את המצר אינו מהלך אימפולסיבי, אלא אפשרות מדינית מחושבת, שלה אף קיים, לטענת העיתון, "צידוק משפטי" לפי אמנות בין-לאומיות. בהקשר זה מצוטטים סעיפים מאמנת ז'נבה משנת 1958 ומאמנת הים משנת 1982.

שלט חוצות עם תמונת המנהיג העליון של איראן, עלי ח׳מינאי, בטהראן, 27 בינואר 2026

שלט חוצות עם תמונת המנהיג העליון של איראן, עלי ח׳מינאי, בטהראן, 27 בינואר 2026 | צילום: ATTA KENARE/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, 28 בינואר 2026
רוביו הודיע על תחילתן של שיחות בין דנמרק, גרינלנד וארה"ב בנוגע לשיתוף פעולה ביטחוני באזור הארקטי

אורן שלום

מזכיר המדינה האמריקני הודיע על הצעד במהלך דיון בסנאט וציין כי יהיה זה "תהליך מתמשך". לדבריו, "אני מאמין שבסופו של דבר נגיע למקום טוב, ותשמעו מסרים דומים גם מעמיתינו באירופה בזמן הקרוב"

יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, 27 בנובמבר 2025
דיווח בארה"ב: מחלקת המדינה מסרה לקונגרס כי הרשות הפלסטינית החליפה מנגנון – אך המשיכה לתגמל טרור

דורון פסקין

לפי דיווח של אתר "וושינגטון פרי ביקון", מחלקת המדינה קבעה כי למרות הרפורמה שהציג עבאס – במקום להפסיק את התשלומים למחבלים ובני משפחותיהם, הרשות העבירה אותם במסווה של "רווחה חברתית"

רצועת עזה, 3 באפריל 2024
האם המיליציות החמושות בעזה משנות את מאזן הכוחות מול חמאס?

יוני בן מנחם

העיתון הסעודי א-שרק אלאווסט פרסם תחקיר על השינוי שעברו בחודשים האחרונים המיליציות הפועלות ברצועה. גורמים בכירים בישראל אישרו את ממצאי התחקיר

נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, ויורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן
דיווחים ערביים: מרוץ דיפלומטי ערבי לבלימת תקיפה אמריקנית באיראן

דורון פסקין

לפי כלי תקשורת ערביים, סעודיה, קטאר ומצרים מגבירות מגעים מול טהראן ווושינגטון, תוך ניסיון לתווך ביניהן, על רקע חשש מהסלמה אזורית

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע, במהלך ביקורו של א-שרע בקרמלין היום
פוטין בפתח הפגישה עם א-שרע: "תמיד תמכנו בהשבת השלמות הטריטוריאלית של סוריה"

דורון פסקין

נשיא סוריה מבקר במוסקבה ונפגש עם נשיא רוסיה שהצהיר: "אני יודע שיש עוד הרבה מאוד מה לשקם בסוריה; מוכנים לעבודה משותפת"

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, 30 בספטמבר 2022
מחקר חדש: רוסיה רחוקה מניצחון; מציגה קצב התקדמות איטי "בצורה יוצאת דופן"

דורון פסקין

מכון המחקר האמריקני CSIS סותר את הנרטיב שמציג הקרמלין לפיו הצבא הרוסי יוזם ומתקדם בשטח. לטענתו – רוסיה רושמת הישגים טריטוריאליים זעירים לצד מחירים גבוהים מאוד

שתפו: