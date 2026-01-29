מזכיר המדינה האמריקני הודיע על הצעד במהלך דיון בסנאט וציין כי יהיה זה "תהליך מתמשך". לדבריו, "אני מאמין שבסופו של דבר נגיע למקום טוב, ותשמעו מסרים דומים גם מעמיתינו באירופה בזמן הקרוב"
רוביו הודיע על תחילתן של שיחות בין דנמרק, גרינלנד וארה"ב בנוגע לשיתוף פעולה ביטחוני באזור הארקטי
מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, הודיע הלילה כי החלו דיונים טכניים בין ארה"ב, דנמרק וגרינלנד – שמטרתם חיזוק שיתוף הפעולה הביטחוני באזור הארקטי.
המהלך מגיע בעקבות הקמת קבוצת עבודה משותפת מוקדם יותר החודש, לאחר פגישה שנערכה בוושינגטון ובה השתתפו רוביו, סגן נשיא ארה"ב ג'יי. די. ואנס ושרי החוץ של דנמרק וגרינלנד.
"זה מתחיל היום ויהיה זה תהליך מתמשך", אמר רוביו בעדות בפני ועדת יחסי החוץ של הסנאט. לדבריו, "ננסה לנהל את השיחות באופן שלא יהפוך כל מפגש לקרקס תקשורתי, משום שאנו סבורים שכך ייווצר מרחב תמרון גדול יותר לשני הצדדים להגיע לתוצאה חיובית".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו