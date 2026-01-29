דיווח בארה"ב: מחלקת המדינה מסרה לקונגרס כי הרשות הפלסטינית החליפה מנגנון – אך המשיכה לתגמל טרור

אתר החדשות האמריקני "וושינגטון פרי ביקון" דיווח אתמול כי מחלקת המדינה האמריקנית קבעה מוקדם יותר החודש, במסגרת הודעה לא פומבית שהועברה לקונגרס, כי הרשות הפלסטינית שילמה בשנת 2025 יותר מ-200 מיליון דולר למחבלים ולבני משפחותיהם. עוד נכתב בהודעה כי "הרש"פ ממשיכה לספק מערכת פיצוי התומכת בטרור באמצעות מנגנון חדש ובשם אחר".

הקביעה מגיעה לאחר שבאותה שנה הציג יו"ר הרשות, מחמוד עבאס, רפורמה שנועדה, לפחות כלפי חוץ, לשנות את מנגנון התשלומים השנוי במחלוקת. המסמך עליו מבוסס הדיווח מוגדר כהודעה חסויה לקונגרס ולא פורסם במלואו לציבור. לפיכך, עיקרי הדברים מובאים כפי שצוטטו בדיווח, ולא כציטוט רשמי מתוך מסמך גלוי.