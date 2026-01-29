לפי דיווח של אתר "וושינגטון פרי ביקון", מחלקת המדינה קבעה כי למרות הרפורמה שהציג עבאס – במקום להפסיק את התשלומים למחבלים ובני משפחותיהם, הרשות העבירה אותם במסווה של "רווחה חברתית"
דורון פסקין | 29 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
דיווח בארה"ב: מחלקת המדינה מסרה לקונגרס כי הרשות הפלסטינית החליפה מנגנון – אך המשיכה לתגמל טרור
אתר החדשות האמריקני "וושינגטון פרי ביקון" דיווח אתמול כי מחלקת המדינה האמריקנית קבעה מוקדם יותר החודש, במסגרת הודעה לא פומבית שהועברה לקונגרס, כי הרשות הפלסטינית שילמה בשנת 2025 יותר מ-200 מיליון דולר למחבלים ולבני משפחותיהם. עוד נכתב בהודעה כי "הרש"פ ממשיכה לספק מערכת פיצוי התומכת בטרור באמצעות מנגנון חדש ובשם אחר".
הקביעה מגיעה לאחר שבאותה שנה הציג יו"ר הרשות, מחמוד עבאס, רפורמה שנועדה, לפחות כלפי חוץ, לשנות את מנגנון התשלומים השנוי במחלוקת. המסמך עליו מבוסס הדיווח מוגדר כהודעה חסויה לקונגרס ולא פורסם במלואו לציבור. לפיכך, עיקרי הדברים מובאים כפי שצוטטו בדיווח, ולא כציטוט רשמי מתוך מסמך גלוי.
החידוש המרכזי בקביעת מחלקת המדינה אינו רק היקף הסכומים, אלא האופן שבו מחלקת המדינה מתארת את המהלך: לא כהפסקה של התשלומים, אלא כהחלפת מנגנון אחד להעברת כספים במנגנון אחר. לפי ההודעה, "המערכת הפלסטינית הישנה של פיצוי למחבלים פלסטינים ולבני משפחות מחבלים שנהרגו במהלך ביצוע מעשי טרור, העבירה בהדרגה את האחריות לתשלומים אל הקרן הלאומית הפלסטינית להעצמה כלכלית, במסווה של רווחה חברתית".
