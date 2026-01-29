האם המיליציות החמושות בעזה משנות את מאזן הכוחות מול חמאס?

העיתון הסעודי "א-שרק אלאווסט" פרסם ב-27 בינואר תחקיר העוסק במיליציות חמושות הפועלות ברצועת עזה בסמוך לקו הצהוב, באישור ישראלי. על פי הכתבה, הזירה הפנימית בעזה עוברת בחודשים האחרונים שינוי שקט אך עמוק, המערער בהדרגה את שליטתו הביטחונית של חמאס מבפנים.

מה שנתפס בתחילה כקבוצות מקומיות בלתי מאורגנות, בעלות אופי פלילי או שבטי, מתפתח לתופעה ביטחונית בעלת מאפיינים חצי-צבאיים. המעבר מפעילות ספורדית ולא מתואמת לפעולה ממוקדת, מתוכננת ומתועדת, מציב בפני חמאס אתגר חדש – כזה שאינו מגיע רק מישראל, אלא מתוך החברה הפלסטינית עצמה.