העיתון הסעודי א-שרק אלאווסט פרסם תחקיר על השינוי שעברו בחודשים האחרונים המיליציות הפועלות ברצועה. גורמים בכירים בישראל אישרו את ממצאי התחקיר

יוני בן מנחם | 29 בינואר 2026 | חדשות | 3 דק׳

האם המיליציות החמושות בעזה משנות את מאזן הכוחות מול חמאס?

העיתון הסעודי "א-שרק אלאווסט" פרסם ב-27 בינואר תחקיר העוסק במיליציות חמושות הפועלות ברצועת עזה בסמוך לקו הצהוב, באישור ישראלי. על פי הכתבה, הזירה הפנימית בעזה עוברת בחודשים האחרונים שינוי שקט אך עמוק, המערער בהדרגה את שליטתו הביטחונית של חמאס מבפנים.

מה שנתפס בתחילה כקבוצות מקומיות בלתי מאורגנות, בעלות אופי פלילי או שבטי, מתפתח לתופעה ביטחונית בעלת מאפיינים חצי-צבאיים. המעבר מפעילות ספורדית ולא מתואמת לפעולה ממוקדת, מתוכננת ומתועדת, מציב בפני חמאס אתגר חדש – כזה שאינו מגיע רק מישראל, אלא מתוך החברה הפלסטינית עצמה.

מיליציית יאסר אבו שבאב שימשה, לפי התחקיר, אב-טיפוס ראשון לניסיון להקים כוח חמוש מקומי הפועל מחוץ למסגרת חמאס. פעילותה, שהתמקדה בגניבת סיוע הומניטרי, בשליטה טריטוריאלית ובחיכוך עם חמושים ממשפחות יריבות, לא הבשילה לכדי איום אסטרטגי. חיסולו של אבו שבאב והפגיעה המתמשכת באנשיו המחישו את מגבלות המודל הישן – כוח מקומי חסר עומק מודיעיני, פיקודי ולוגיסטי. עם זאת, עצם הניסיון יצר תקדים והוכיח כי ניתן להפעיל כוח חמוש מחוץ למערכת של חמאס, גם אם במחיר כבד.

רצועת עזה, 3 באפריל 2024

רצועת עזה, 3 באפריל 2024 | צילום: AFP via Getty Images

