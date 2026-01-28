דיווחים ערביים: מרוץ דיפלומטי ערבי לבלימת תקיפה אמריקנית באיראן

ביממה האחרונה ניכרת האצה במאמץ הדיפלומטי הערבי להעברת מסרים בין טהראן לוושינגטון, על רקע האפשרות לעימות צבאי בין ארה"ב לאיראן – תרחיש העלול להצית הסלמה אזורית רחבה ולהשליך גם על מדינות האזור עצמן.

הלילה שוחח יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, עם נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן. הבוקר הצטרפה למהלך גם קטאר, המבקשת, לפי התקשורת הערבית, למנף את קשריה ההדוקים עם ממשל טראמפ לצד ערוצי הידברות פתוחים עם טהראן.