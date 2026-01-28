לפי כלי תקשורת ערביים, סעודיה, קטאר ומצרים מגבירות מגעים מול טהראן ווושינגטון, תוך ניסיון לתווך ביניהן, על רקע חשש מהסלמה אזורית
דורון פסקין | 28 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
דיווחים ערביים: מרוץ דיפלומטי ערבי לבלימת תקיפה אמריקנית באיראן
ביממה האחרונה ניכרת האצה במאמץ הדיפלומטי הערבי להעברת מסרים בין טהראן לוושינגטון, על רקע האפשרות לעימות צבאי בין ארה"ב לאיראן – תרחיש העלול להצית הסלמה אזורית רחבה ולהשליך גם על מדינות האזור עצמן.
הלילה שוחח יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, עם נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן. הבוקר הצטרפה למהלך גם קטאר, המבקשת, לפי התקשורת הערבית, למנף את קשריה ההדוקים עם ממשל טראמפ לצד ערוצי הידברות פתוחים עם טהראן.
בכלי תקשורת ערביים צוין כי ראש ממשלת קטאר, מוחמד בן עבד א-רחמן אאל-ת׳אני, קיים היום שיחות עם בכירים איראנים, ובהם שר החוץ עבאס עראקצ׳י ועלי לאריג׳אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי. על פי ההודעות הרשמיות, השיחה עם לאריג׳אני עסקה ב״התפתחויות האזוריות ובדרכים להפחתת ההסלמה״.
