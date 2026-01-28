כניסה
מכון המחקר האמריקני CSIS סותר את הנרטיב שמציג הקרמלין לפיו הצבא הרוסי יוזם ומתקדם בשטח. לטענתו – רוסיה רושמת הישגים טריטוריאליים זעירים לצד מחירים גבוהים מאוד

דורון פסקין | 28 בינואר 2026 | חדשות | 4 דק׳

מחקר חדש: רוסיה רחוקה מניצחון; מציגה קצב התקדמות איטי "בצורה יוצאת דופן"

אל מול הנרטיב שמקדם הקרמלין בנוגע ללחימה באוקראינה, לפיו הצבא הרוסי יוזם ומתקדם בבטחה לאורך קו החזית, מחקר חדש שפורסם אתמול על ידי מכון המחקר האמריקני העצמאי – המרכז למחקרים אסטרטגיים ובינלאומיים (CSIS), היושב בוושינגטון, מציג תמונה שונה בתכלית.

לפי המחקר, רוסיה אכן נמצאת במתקפה יזומה מאז תחילת 2024, אך קצב התקדמותה איטי מאוד, הישגיה הטריטוריאליים מוגבלים, והמחיר האנושי והכלכלי שהיא משלמת הוא "יוצא דופן" בהשוואה לכל מלחמה של מעצמה גדולה מאז מלחמת העולם השנייה.

המחקר נכתב על ידי סת' ג'ונס, נשיא מחלקת ההגנה והביטחון ב-CSIS, וריילי מקייב, עמית מחקר בתוכנית ללוחמה, איומים בלתי-סדירים וטרור במכון. השניים מציינים כי נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, הציג בדצמבר 2025 תמונה של התקדמות עקבית ושחיקה של הכוחות האוקראיניים, וכי גם בקרב חלק ממקבלי ההחלטות בארה"ב נשמעה הטענה שלרוסיה יש יתרון מבני ובסופו של דבר "הגודל ינצח".

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, 30 בספטמבר 2022

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, 30 בספטמבר 2022 | צילום: MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/AFP via Getty Images

המועמד לראשות ממשלת עיראק, נורי אל-מאלכי, 11 בנובמבר 2025
וושינגטון מזהירה, טהראן דוחפת: המאבק על חזרתו של נורי אל-מאלכי לראשות ממשלת עיראק

יוני בן מנחם

אל-מאלכי, שכיהן בעבר כראש ממשלת עיראק, נחשב למקורב לאיראן. אמש הצהיר טראמפ: "אם ייבחר, ארה"ב לא תסייע עוד לעיראק"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 27 בינואר 2026
טראמפ: "ארמדה נוספת בדרך לאיראן, נראה מה יקרה"

דורון פסקין

נשיא ארה"ב התייחס הלילה לשליחת הכוחות האמריקנים לאזור אך ציין: "אני מקווה שהם יעשו עסקה. הם היו צריכים לעשות עסקה כבר בפעם הראשונה". במקביל, יורש העצר הסעודי הבהיר כי ארצו לא תאפשר שימוש בשטחה לצורך פעולה צבאית נגד איראן

ראש הממשלה, בנימין נתניהו
נתניהו: לא נאפשר הקמת מדינה פלסטינית וכניסת חיילים קטארים וטורקים לעזה – ישראל תשלוט ביטחונית בכל המרחב

צוות מגזין אפוק

סיכום מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה בנימין נתניהו

שר החוץ הטורקי, הקאן פידאן, ונשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, 23 בנובמבר 2025
דיווח: טורקיה בוחנת צעדי חירום באזור הגבול במקרה של קריסת המשטר האיראני

דורון פסקין

לפי אתר "מידל איסט איי" הפרו קטארי, באנקרה דנים במספר אפשרויות במטרה למנוע גל הגירה איראני לתוך המדינה ומשבר פליטים. בין האפשרויות עליהן דווח – הקמת אזור חיץ

דובר משמרות המהפכה של איראן, עמיד מוחמד-עלי נאא’יני
דובר משמרות המהפכה באיום כלפי ארה"ב; הריאל בשפל היסטורי

דורון פסקין

לדברי עמיד מוחמד-עלי נאא’יני, אם נושאת המטוסים "אברהם לינקולן" תיכנס למים הטריטוריאליים של איראן – היא תהווה מטרה. במקביל, באיראן דווח כי הופל כטב"ם סיור שטס מעל טהראן ופרצ'ין

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ונשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, 28 בדצמבר 2025
דיווח: ארה"ב במסר לאוקראינה – כדי להגיע להסכם עם רוסיה יש לוותר על שטחים בדונבאס

דורון פסקין

לפי הפייננשל טיימס, וושינגטון מתנה ערבויות ביטחוניות לאוקראינה בהסכם עם מוסקבה; קייב דורשת התחייבויות אמריקניות עוד לפני הגעה להסכם

