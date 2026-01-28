מכון המחקר האמריקני CSIS סותר את הנרטיב שמציג הקרמלין לפיו הצבא הרוסי יוזם ומתקדם בשטח. לטענתו – רוסיה רושמת הישגים טריטוריאליים זעירים לצד מחירים גבוהים מאוד
דורון פסקין | 28 בינואר 2026 | חדשות | 4 דק׳
מחקר חדש: רוסיה רחוקה מניצחון; מציגה קצב התקדמות איטי "בצורה יוצאת דופן"
אל מול הנרטיב שמקדם הקרמלין בנוגע ללחימה באוקראינה, לפיו הצבא הרוסי יוזם ומתקדם בבטחה לאורך קו החזית, מחקר חדש שפורסם אתמול על ידי מכון המחקר האמריקני העצמאי – המרכז למחקרים אסטרטגיים ובינלאומיים (CSIS), היושב בוושינגטון, מציג תמונה שונה בתכלית.
לפי המחקר, רוסיה אכן נמצאת במתקפה יזומה מאז תחילת 2024, אך קצב התקדמותה איטי מאוד, הישגיה הטריטוריאליים מוגבלים, והמחיר האנושי והכלכלי שהיא משלמת הוא "יוצא דופן" בהשוואה לכל מלחמה של מעצמה גדולה מאז מלחמת העולם השנייה.
המחקר נכתב על ידי סת' ג'ונס, נשיא מחלקת ההגנה והביטחון ב-CSIS, וריילי מקייב, עמית מחקר בתוכנית ללוחמה, איומים בלתי-סדירים וטרור במכון. השניים מציינים כי נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, הציג בדצמבר 2025 תמונה של התקדמות עקבית ושחיקה של הכוחות האוקראיניים, וכי גם בקרב חלק ממקבלי ההחלטות בארה"ב נשמעה הטענה שלרוסיה יש יתרון מבני ובסופו של דבר "הגודל ינצח".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו