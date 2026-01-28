מחקר חדש: רוסיה רחוקה מניצחון; מציגה קצב התקדמות איטי "בצורה יוצאת דופן"

אל מול הנרטיב שמקדם הקרמלין בנוגע ללחימה באוקראינה, לפיו הצבא הרוסי יוזם ומתקדם בבטחה לאורך קו החזית, מחקר חדש שפורסם אתמול על ידי מכון המחקר האמריקני העצמאי – המרכז למחקרים אסטרטגיים ובינלאומיים (CSIS), היושב בוושינגטון, מציג תמונה שונה בתכלית.

לפי המחקר, רוסיה אכן נמצאת במתקפה יזומה מאז תחילת 2024, אך קצב התקדמותה איטי מאוד, הישגיה הטריטוריאליים מוגבלים, והמחיר האנושי והכלכלי שהיא משלמת הוא "יוצא דופן" בהשוואה לכל מלחמה של מעצמה גדולה מאז מלחמת העולם השנייה.