אל-מאלכי, שכיהן בעבר כראש ממשלת עיראק, נחשב למקורב לאיראן. אמש הצהיר טראמפ: "אם ייבחר, ארה"ב לא תסייע עוד לעיראק"
יוני בן מנחם | 28 בינואר 2026 | חדשות | 3 דק׳
וושינגטון מזהירה, טהראן דוחפת: המאבק על חזרתו של נורי אל-מאלכי לראשות ממשלת עיראק
העיתון הסעודי "א-שרק אלאווסט" דיווח הבוקר כי ארה"ב העבירה לעיראק מסרים המתנגדים למועמדותו של נורי אל-מאלכי לראשות הממשלה החדשה, ימים ספורים לאחר שהסיעות ב"מסגרת התיאום" הודיעו על הצגת מועמדותו.
אל-מאלכי הוא מזכ"ל מפלגת הדעווה האסלאמית, וכיהן כראש ממשלה בין השנים 2006-2014, סגן נשיא בשנים 2014-2018, שר הפנים, הביטחון וההגנה. הוא נחשב לחלק בלתי נפרד ממה שמכונה "הדיפ סטייט" בעיראק – רשת שלטונית וצבאית שהוקמה אחרי הפלישה האמריקנית ב-2003, הותאמה לאינטרסים של כוחות שיעיים וקשורה במידה רבה להשפעת איראן.
תקופת כהונתו הראשונה זוהתה עם אירועים דרמטיים: החלטת ההוצאה להורג של סדאם חוסיין, לצד גל של חטיפות, טיהורים ואלימות על רקע עדתי. בתקופתו השנייה נרשמה כמעט קריסה צבאית מול דאע"ש, שהובילה להקמת "אלחשד א-שעבי" – מסגרת העל של כוחות מיליציה שיעיים שנכנסו למערכת הביטחונית והפוליטית של המדינה.
