וושינגטון מזהירה, טהראן דוחפת: המאבק על חזרתו של נורי אל-מאלכי לראשות ממשלת עיראק

העיתון הסעודי "א-שרק אלאווסט" דיווח הבוקר כי ארה"ב העבירה לעיראק מסרים המתנגדים למועמדותו של נורי אל-מאלכי לראשות הממשלה החדשה, ימים ספורים לאחר שהסיעות ב"מסגרת התיאום" הודיעו על הצגת מועמדותו.

אל-מאלכי הוא מזכ"ל מפלגת הדעווה האסלאמית, וכיהן כראש ממשלה בין השנים 2006-2014, סגן נשיא בשנים 2014-2018, שר הפנים, הביטחון וההגנה. הוא נחשב לחלק בלתי נפרד ממה שמכונה "הדיפ סטייט" בעיראק – רשת שלטונית וצבאית שהוקמה אחרי הפלישה האמריקנית ב-2003, הותאמה לאינטרסים של כוחות שיעיים וקשורה במידה רבה להשפעת איראן.