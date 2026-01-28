טראמפ: "ארמדה נוספת בדרך לאיראן, נראה מה יקרה"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס הלילה בנאום שנשא באיווה לשליחת הכוחות האמריקנים למזרח התיכון, ואמר כי "יש ארמדה יפהפייה נוספת שמפליגה כעת לעבר איראן, אז נראה מה יקרה".

עם זאת, הדגיש טראמפ כי הוא עדיין מקווה שטהרן תסכים להגיע להסכם: "אני מקווה שהם יעשו עסקה. אני באמת מקווה. הם היו צריכים לעשות עסקה כבר בפעם הראשונה".