נשיא ארה"ב התייחס הלילה לשליחת הכוחות האמריקנים לאזור אך ציין: "אני מקווה שהם יעשו עסקה. הם היו צריכים לעשות עסקה כבר בפעם הראשונה". במקביל, יורש העצר הסעודי הבהיר כי ארצו לא תאפשר שימוש בשטחה לצורך פעולה צבאית נגד איראן
דורון פסקין | 28 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
טראמפ: "ארמדה נוספת בדרך לאיראן, נראה מה יקרה"
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס הלילה בנאום שנשא באיווה לשליחת הכוחות האמריקנים למזרח התיכון, ואמר כי "יש ארמדה יפהפייה נוספת שמפליגה כעת לעבר איראן, אז נראה מה יקרה".
עם זאת, הדגיש טראמפ כי הוא עדיין מקווה שטהרן תסכים להגיע להסכם: "אני מקווה שהם יעשו עסקה. אני באמת מקווה. הם היו צריכים לעשות עסקה כבר בפעם הראשונה".
בתוך כך, סעודיה הבהירה הלילה כי אין בכוונתה לאפשר שימוש בשטחה – לרבות במרחב האווירי שלה – לצורך כל פעולה צבאית נגד איראן. הדברים נאמרו בשיחת טלפון בין יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, לבין נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, סוכנות הידיעות הסעודית הרשמית (SPA) דיווחה על תוכן השיחה.
