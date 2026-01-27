כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

סיכום מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה בנימין נתניהו

צוות מגזין אפוק | 27 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

נתניהו: לא נאפשר הקמת מדינה פלסטינית וכניסת חיילים קטארים וטורקים לעזה – ישראל תשלוט ביטחונית בכל המרחב

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, קיים הערב מסיבת עיתונאים בה התייחס בין היתר להשלמת משימת השבת החטופים, המצב מול איראן, השלב השני בעזה ועוד.

במסיבת העיתונאים לקח חלק גם מתאם השבויים והנעדרים, גל הירש, שנשא דברים נפרדים לרגל השלמת המשימה. מצורף סיכום דבריו של נתניהו:

• על שלושה דברים עומד הניצחון המוחלט: השבת כל חטופינו, פירוק החמאס מנשקו ופירוז עזה. רק כך נבטיח שעזה לא תהווה יותר איום על מדינת ישראל. אתמול השלמנו במלואה את המשימה הקדושה של החזרת כל חטופינו.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו

ראש הממשלה, בנימין נתניהו | צילום מסך

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
שר החוץ הטורקי, הקאן פידאן, ונשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, 23 בנובמבר 2025
דיווח: טורקיה בוחנת צעדי חירום באזור הגבול במקרה של קריסת המשטר האיראני

דורון פסקין

לפי אתר "מידל איסט איי" הפרו קטארי, באנקרה דנים במספר אפשרויות במטרה למנוע גל הגירה איראני לתוך המדינה ומשבר פליטים. בין האפשרויות עליהן דווח – הקמת אזור חיץ

דובר משמרות המהפכה של איראן, עמיד מוחמד-עלי נאא’יני
דובר משמרות המהפכה באיום כלפי ארה"ב; הריאל בשפל היסטורי

דורון פסקין

לדברי עמיד מוחמד-עלי נאא’יני, אם נושאת המטוסים "אברהם לינקולן" תיכנס למים הטריטוריאליים של איראן – היא תהווה מטרה. במקביל, באיראן דווח כי הופל כטב"ם סיור שטס מעל טהראן ופרצ'ין

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ונשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, 28 בדצמבר 2025
דיווח: ארה"ב במסר לאוקראינה – כדי להגיע להסכם עם רוסיה יש לוותר על שטחים בדונבאס

דורון פסקין

לפי הפייננשל טיימס, וושינגטון מתנה ערבויות ביטחוניות לאוקראינה בהסכם עם מוסקבה; קייב דורשת התחייבויות אמריקניות עוד לפני הגעה להסכם

באקו, בירת אזרבייג'ן, 6 ביוני 2021
סוכל ניסיון פיגוע נגד שגרירות בבירת אזרבייג'ן; דיווח רוסי: היעד היה שגרירות ישראל

דורון פסקין

שלושה אזרחים אזרים נעצרו בחשד שתכננו מתקפת טרור ממניע דתי וקיימו קשרים עם זרוע של דאע"ש

מפגינים במהלך המחאה באיראן, 8 בינואר 2026
דיווח: כ-6,000 מקרי מוות מאומתים באיראן; כ-17,000 מקרים נוספים בבדיקה

דורון פסקין

לפי HRANA, מספר ההרוגים ממשיך לעלות, על רקע דיווחים של האו"ם ותקשורת זרה על מעצרים גם בבתי חולים

מעבר רפיח, 27 בינואר 2026
דיווח בקטאר: מעבר רפיח ייפתח מחר באופן חלקי

יוני בן מנחם

לפי העיתון אל-ערבי אלג'דיד, פתיחת המעבר מחר תהיה במטרה להכינו לקראת שבוע הבא, אז הוא צפוי להיפתח רשמית גם לתנועת נוסעים משני הכיוונים

שתפו: