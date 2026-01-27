נתניהו: לא נאפשר הקמת מדינה פלסטינית וכניסת חיילים קטארים וטורקים לעזה – ישראל תשלוט ביטחונית בכל המרחב

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, קיים הערב מסיבת עיתונאים בה התייחס בין היתר להשלמת משימת השבת החטופים, המצב מול איראן, השלב השני בעזה ועוד.

במסיבת העיתונאים לקח חלק גם מתאם השבויים והנעדרים, גל הירש, שנשא דברים נפרדים לרגל השלמת המשימה. מצורף סיכום דבריו של נתניהו:

• על שלושה דברים עומד הניצחון המוחלט: השבת כל חטופינו, פירוק החמאס מנשקו ופירוז עזה. רק כך נבטיח שעזה לא תהווה יותר איום על מדינת ישראל. אתמול השלמנו במלואה את המשימה הקדושה של החזרת כל חטופינו.