דיווח: טורקיה בוחנת צעדי חירום באזור הגבול במקרה של קריסת המשטר האיראני

אתר החדשות הפרו-קטארי, מידל איסט איי, דיווח היום כי טורקיה מגבשת שורה של תרחישי חירום למקרה של קריסת המשטר באיראן. בין האפשרויות שנבחנות: הקמת "אזור חיץ" בשטח איראן, סמוך לגבול בין המדינות, במטרה למנוע כניסה המונית של פליטים לשטח טורקיה.

לפי הדיווח, הדברים מתבססים על תדרוך בדלתיים סגורות שניתן בשבוע שעבר לחברי פרלמנט טורקים על ידי בכירים במשרד החוץ באנקרה. אחד המשתתפים בתדרוך טען כי הבכירים השתמשו במונח "אזור חיץ" כדי לבטא נכונות טורקית לפעול "בכל דרך אפשרית" – כך שמבקשי מקלט פוטנציאליים יישארו בצדו האיראני של הגבול.