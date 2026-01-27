כניסה
לפי אתר "מידל איסט איי" הפרו קטארי, באנקרה דנים במספר אפשרויות במטרה למנוע גל הגירה איראני לתוך המדינה ומשבר פליטים. בין האפשרויות עליהן דווח – הקמת אזור חיץ

דורון פסקין | 27 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

דיווח: טורקיה בוחנת צעדי חירום באזור הגבול במקרה של קריסת המשטר האיראני

אתר החדשות הפרו-קטארי, מידל איסט איי, דיווח היום כי טורקיה מגבשת שורה של תרחישי חירום למקרה של קריסת המשטר באיראן. בין האפשרויות שנבחנות: הקמת "אזור חיץ" בשטח איראן, סמוך לגבול בין המדינות, במטרה למנוע כניסה המונית של פליטים לשטח טורקיה.

לפי הדיווח, הדברים מתבססים על תדרוך בדלתיים סגורות שניתן בשבוע שעבר לחברי פרלמנט טורקים על ידי בכירים במשרד החוץ באנקרה. אחד המשתתפים בתדרוך טען כי הבכירים השתמשו במונח "אזור חיץ" כדי לבטא נכונות טורקית לפעול "בכל דרך אפשרית" – כך שמבקשי מקלט פוטנציאליים יישארו בצדו האיראני של הגבול.

משתתף אחר ציין כי המונח "אזור חיץ" לא נאמר במפורש, אך הודגש הצורך "להרחיק לכת מעבר לאמצעים הרגילים" כדי למנוע זרימת פליטים מאיראן לתוך טורקיה.

שר החוץ הטורקי, הקאן פידאן, ונשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, 23 בנובמבר 2025

שר החוץ הטורקי, הקאן פידאן, ונשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, 23 בנובמבר 2025 | צילום: Marco Longari / POOL / AFP via Getty Images

