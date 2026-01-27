דובר משמרות המהפכה באיום כלפי ארה"ב; הריאל בשפל היסטורי

דובר משמרות המהפכה של איראן, עמיד מוחמד-עלי נאא’יני, הזהיר היום כי אם נושאת המטוסים האמריקנית "אברהם לינקולן" תיכנס למים הטריטוריאליים של איראן – "היא תהפוך למטרה".

לפי הפרסום באיראן, נאא'יני אמר זאת בתגובה להגעתה של קבוצת התקיפה של נושאת המטוסים למימי המזרח התיכון. לפי אתר החדשות של העיתון האיראני "המשארי", נאא'יני הוסיף כי טהראן החלה בפעולות "פיקוח ומעקב צבאי התקפי ומדויק" אחר נושאת המטוסים באזור.