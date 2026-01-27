לדברי עמיד מוחמד-עלי נאא’יני, אם נושאת המטוסים "אברהם לינקולן" תיכנס למים הטריטוריאליים של איראן – היא תהווה מטרה. במקביל, באיראן דווח כי הופל כטב"ם סיור שטס מעל טהראן ופרצ'ין
דורון פסקין | 27 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
דובר משמרות המהפכה באיום כלפי ארה"ב; הריאל בשפל היסטורי
דובר משמרות המהפכה של איראן, עמיד מוחמד-עלי נאא’יני, הזהיר היום כי אם נושאת המטוסים האמריקנית "אברהם לינקולן" תיכנס למים הטריטוריאליים של איראן – "היא תהפוך למטרה".
לפי הפרסום באיראן, נאא'יני אמר זאת בתגובה להגעתה של קבוצת התקיפה של נושאת המטוסים למימי המזרח התיכון. לפי אתר החדשות של העיתון האיראני "המשארי", נאא'יני הוסיף כי טהראן החלה בפעולות "פיקוח ומעקב צבאי התקפי ומדויק" אחר נושאת המטוסים באזור.
