כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

לדברי עמיד מוחמד-עלי נאא’יני, אם נושאת המטוסים "אברהם לינקולן" תיכנס למים הטריטוריאליים של איראן – היא תהווה מטרה. במקביל, באיראן דווח כי הופל כטב"ם סיור שטס מעל טהראן ופרצ'ין

דורון פסקין | 27 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

דובר משמרות המהפכה באיום כלפי ארה"ב; הריאל בשפל היסטורי

דובר משמרות המהפכה של איראן, עמיד מוחמד-עלי נאא’יני, הזהיר היום כי אם נושאת המטוסים האמריקנית "אברהם לינקולן" תיכנס למים הטריטוריאליים של איראן – "היא תהפוך למטרה".

לפי הפרסום באיראן, נאא'יני אמר זאת בתגובה להגעתה של קבוצת התקיפה של נושאת המטוסים למימי המזרח התיכון. לפי אתר החדשות של העיתון האיראני "המשארי", נאא'יני הוסיף כי טהראן החלה בפעולות "פיקוח ומעקב צבאי התקפי ומדויק" אחר נושאת המטוסים באזור.

נאא'יני הוסיף כי טהראן החלה בפעולות "פיקוח ומעקב צבאי התקפי ומדויק" אחר נושאת המטוסים באזור.

דובר משמרות המהפכה של איראן, עמיד מוחמד-עלי נאא’יני

דובר משמרות המהפכה של איראן, עמיד מוחמד-עלי נאא’יני | שימוש לפי סעיף 27א׳

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ונשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, 28 בדצמבר 2025
דיווח: ארה"ב במסר לאוקראינה – כדי להגיע להסכם עם רוסיה יש לוותר על שטחים בדונבאס

דורון פסקין

לפי הפייננשל טיימס, וושינגטון מתנה ערבויות ביטחוניות לאוקראינה בהסכם עם מוסקבה; קייב דורשת התחייבויות אמריקניות עוד לפני הגעה להסכם

באקו, בירת אזרבייג'ן, 6 ביוני 2021
סוכל ניסיון פיגוע נגד שגרירות בבירת אזרבייג'ן; דיווח רוסי: היעד היה שגרירות ישראל

דורון פסקין

שלושה אזרחים אזרים נעצרו בחשד שתכננו מתקפת טרור ממניע דתי וקיימו קשרים עם זרוע של דאע"ש

מפגינים במהלך המחאה באיראן, 8 בינואר 2026
דיווח: כ-6,000 מקרי מוות מאומתים באיראן; כ-17,000 מקרים נוספים בבדיקה

דורון פסקין

לפי HRANA, מספר ההרוגים ממשיך לעלות, על רקע דיווחים של האו"ם ותקשורת זרה על מעצרים גם בבתי חולים

מעבר רפיח, 27 בינואר 2026
דיווח בקטאר: מעבר רפיח ייפתח מחר באופן חלקי

יוני בן מנחם

לפי העיתון אל-ערבי אלג'דיד, פתיחת המעבר מחר תהיה במטרה להכינו לקראת שבוע הבא, אז הוא צפוי להיפתח רשמית גם לתנועת נוסעים משני הכיוונים

כוחות צה"ל במהלך מבצע לב אמיץ להשבתו של רן גואילי ז"ל
המודיעין, החקירה והמבצע: כך הושג המודיעין שאפשר את איתור גופתו של רס"ל רן גואילי ז"ל

אורן שלום

שב"כ חשף פרטים חדשים על מה שהוביל ליציאה למבצע "לב אמיץ" להשבתו של גואילי

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם
מזכ"ל חיזבאללה: האם נתערב במידה ואיראן תותקף? "זה ייקבע בזמן אמת, בהתאם לאינטרס באותה עת"

דורון פסקין

נעים קאסם טען כי "גורמים" שונים פנו לחיזבאללה בבקשה שלא יתערב בעימות בין ארה"ב וישראל לאיראן. לדבריו, "מי שמוסר את לבנון לחסות אמריקנית ומיישם את הפרויקט האמריקני-ישראלי – הוא זה שמעמיד אותה במקום הזה"

שתפו: