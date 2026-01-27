סוכל ניסיון פיגוע נגד שגרירות בבירת אזרבייג'ן; דיווח רוסי: היעד היה שגרירות ישראל

שירות הביטחון הממלכתי של אזרבייג'ן הודיע היום כי עצר שלושה אזרחים אזרים בחשד שתכננו לבצע פיגוע טרור נגד שגרירות של "מדינה זרה" בבאקו.

בהודעת שירות הביטחון ובדיווחים הרשמיים בתקשורת האזרית לא צוין איזו שגרירות הייתה יעד הפיגוע. עם זאת, סוכנות הידיעות הרוסית "ריה נובוסטי" דיווחה, בהסתמך על מקור אנונימי ברשויות האכיפה באזרבייג'ן, כי הפיגוע שסוכל כוון נגד שגרירות ישראל בבאקו. הדיווח לא לווה בפרטים נוספים, ולא התקבל לו אישור רשמי מגורם אזרי.