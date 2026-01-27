כניסה
שלושה אזרחים אזרים נעצרו בחשד שתכננו מתקפת טרור ממניע דתי וקיימו קשרים עם זרוע של דאע"ש

דורון פסקין | 27 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

סוכל ניסיון פיגוע נגד שגרירות בבירת אזרבייג'ן; דיווח רוסי: היעד היה שגרירות ישראל

שירות הביטחון הממלכתי של אזרבייג'ן הודיע היום כי עצר שלושה אזרחים אזרים בחשד שתכננו לבצע פיגוע טרור נגד שגרירות של "מדינה זרה" בבאקו.

בהודעת שירות הביטחון ובדיווחים הרשמיים בתקשורת האזרית לא צוין איזו שגרירות הייתה יעד הפיגוע. עם זאת, סוכנות הידיעות הרוסית "ריה נובוסטי" דיווחה, בהסתמך על מקור אנונימי ברשויות האכיפה באזרבייג'ן, כי הפיגוע שסוכל כוון נגד שגרירות ישראל בבאקו. הדיווח לא לווה בפרטים נוספים, ולא התקבל לו אישור רשמי מגורם אזרי.

על פי הודעת שירות הביטחון, התגבשו "חשדות סבירים" שלפיהם אילגר גולייב, המכונה "אבו זר אל-מהאג'יר", יחד עם אמין פירייב, המכונה "עבד א-ראשיד", ואלבין עליזאדה, המכונה "עבד א-רחמן אל-אזרי", תכננו לבצע מתקפת טרור ממניעים של "עוינות דתית".

באקו, בירת אזרבייג'ן, 6 ביוני 2021

באקו, בירת אזרבייג'ן, 6 ביוני 2021 | צילום: Clive Rose/Getty Images

