לפי העיתון אל-ערבי אלג'דיד, פתיחת המעבר מחר תהיה במטרה להכינו לקראת שבוע הבא, אז הוא צפוי להיפתח רשמית גם לתנועת נוסעים משני הכיוונים
יוני בן מנחם | 27 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
דיווח בקטאר: מעבר רפיח ייפתח מחר באופן חלקי
העיתון הקטארי "אל-ערבי אלג'דיד" דיווח הבוקר כי מעבר רפיח, בין מצרים לרצועת עזה, צפוי להיפתח מחר באופן חלקי כדי להכינו למעבר אנשים בשני הכיוונים.
מקור בכיר, שלא צוינה זהותו, אמר לעיתון כי המעבר ייפתח רשמית לתנועת נוסעים רק בתחילת השבוע הבא, לאחר השלמת כמה פרטים הנוגעים לאופן ההגעה למעבר מהצד הפלסטיני ולרשימות היוצאים והחוזרים.
לדבריו, עשרות עובדים מטעם הרשות הפלסטינית, שככל הנראה משויכים לוועדת הטכנוקרטים שאמורה לפעול לניהול הרצועה, שוהים כעת בעיר אל-עריש שבמצרים, כהכנה לכניסתם לתפקיד. הוא ציין כי קבוצת החוזרים הראשונה לרצועה תכלול פצועים שטופלו במצרים ובני משפחותיהם, המוערכים בכ-150 משפחות.
