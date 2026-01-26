המודיעין, החקירה והמבצע: כך הושג המודיעין שאפשר את איתור גופתו של רס"ל רן גואילי ז"ל

לאחר הבשורה על השבתו של רס"ל רן גואילי ז"ל, התירה דוברות שב"כ לפרסם פרטים נוספים על המודיעין שהושג במטרה לאתר את גופתו של גואילי ז"ל.

לפי הודעת שב"כ, לפני כחודש, במסגרת מבצע חטיפה שהוביל השב"כ בדרום העיר עזה, נלקח לחקירה פעיל בג'יהאד האסלאמי שהיה מעורב בפעילות צבאית נגד כוחות צה"ל במהלך המלחמה, והיה חשוד כמי שבקיא בפרטי מיקום קבורתו של גואילי ז"ל.