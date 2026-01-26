כניסה
נעים קאסם טען כי "גורמים" שונים פנו לחיזבאללה בבקשה שלא יתערב בעימות בין ארה"ב וישראל לאיראן. לדבריו, "מי שמוסר את לבנון לחסות אמריקנית ומיישם את הפרויקט האמריקני-ישראלי – הוא זה שמעמיד אותה במקום הזה"

דורון פסקין | 26 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

מזכ"ל חיזבאללה: האם נתערב במידה ואיראן תותקף? "זה ייקבע בזמן אמת, בהתאם לאינטרס באותה עת"

מזכ"ל חיזבאללה, שייח' נעים קאסם, התייחס היום לאפשרות של מלחמה בין ארה"ב וישראל לבין איראן, ולשאלה כיצד יפעל ארגונו במקרה כזה.

בדברים שנשא בהודעה מוקלטת שפורסמה במסגרת "מפגש סולידריות עם איראן", אמר קאסם כי "גורמים שונים" פנו לחיזבאללה בניסיון להשיג התחייבות שלא יתערב ולא ייקשר לעימות.

לדבריו, אותם גורמים הבהירו כי ארה"ב וישראל שוקלות כמה תרחישים: תקיפת חיזבאללה תחילה ולאחר מכן את איראן, תקיפת איראן תחילה ולאחר מכן את חיזבאללה, או תקיפה סימולטנית של שני הצדדים. "אל מול האפשרויות השזורות זו בזו והדומות באופיין, ואל מול תוקפנות שאינה מבחינה בינינו, אנו מעורבים במתרחש, מהווים יעד לתוקפנות פוטנציאלית ונחושים להגן על עצמנו", אמר.

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם | צילום מסך

