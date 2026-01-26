כניסה
ג'וזף עון האשים את ישראל וטען כי לבנון מנהלת מגעים לכנס את ועדת הפיקוח על הפסקת האש במטרה להבטיח את נסיגת כוחות צה"ל לצד פריסה מלאה של צבא לבנון עד לקו הגבול

דורון פסקין | 26 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

נשיא לבנון: "העמדה הישראלית מונעת את חזרת הביטחון לדרום לבנון"

נשיא לבנון, ג'וזף עון, התייחס היום למצב הביטחוני בדרום המדינה, במהלך קבלת פנים שערך לשר המדינה הקטארי, ד"ר מוחמד בן עבד אל-עזיז אל-ח'לייפי.

לפי סוכנות הידיעות הלבנונית הרשמית, עון הציג לאל-חליפי סקירה ביטחונית ודיפלומטית שבמרכזה, לדבריו, המאמץ הלבנוני לייצב את הגבול הדרומי אל מול מה שהגדיר כ"תוקפנות ישראלית מתמשכת".

עון הדגיש את הקושי ליישם את החלטה 1701 של מועצת הביטחון ואת הבנות הפסקת האש מנובמבר 2024. לטענתו, צבא לבנון ממלא את חובותיו באזור שבין נהר הליטני לגבול הבין-לאומי, אך הפעילות הישראלית מסכלת את השבת השקט: "התקיפות הישראליות על הכפרים והעיירות בדרום נמשכות, תוך הרס בתים ועקירת תושבים [...]

נשיא לבנון, ג'וזף עון, 9 ביולי 2025

נשיא לבנון, ג'וזף עון, 9 ביולי 2025 | צילום: PETROS KARADJIAS/POOL/AFP via Getty Images

לוחמים במיליציית "אלחשד א-שעבי" השיעית בעיראק, 1 בנובמבר 2016
בצל אפשרות לפעולה אמריקנית – איראן ושלוחותיה מחריפות את המסרים כלפי ישראל וארה"ב

דורון פסקין

על רקע הנוכחות האמריקנית באזור, הציר האיראני מסלים את השיח. הלילה קרא מזכ"ל "כתאיב חיזבאללה" בעיראק ללוחמיו "להיערך למלחמה כוללת, בתמיכה ובסיוע לרפובליקה האסלאמית של איראן"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך נאומו בכנסת היום
נתניהו: "כל ניסיון של איראן לפגוע בנו ייתקל בתגובה נחרצת. זו תהיה טעות אחת יותר מדי"

אורן שלום

סיכום דבריו של ראש הממשלה בדיון מיוחד בכנסת בנוכחות ראש ממשלת אלבניה

רן גואילי ז"ל
גופתו של רן גואילי ז"ל הושבה לישראל

צוות מגזין אפוק

גואילי אותר וזוהה על ידי המכון לרפואה משפטית. לאחר השבתו, לא נותרו חטופים ברצועת עזה

כוחות המשטר הסורי סמוך לחלב, 17 בינואר 2026
סוריה: דיווחים על חידוש הקרבות בין הכורדים לכוחות המשטר

דורון פסקין

הפסקת האש בצפון מזרח סוריה הופרה פעם נוספת; שני הצדדים מאשימים אחד את השני

רצועת עזה, 8 באוגוסט 2025
בישראל מזהירים מפני המשך שליטה של חמאס ברצועת עזה מאחורי הקלעים

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל טוענים כי ועדת הטכנוקרטים צפויה לאפשר לחמאס דריסת רגל עקיפה בניהול האזרחי של הרצועה, מה שעלול להותיר אותו בעמדת כוח ולפגוע ביכולת לשנות את המציאות בעזה לאחר המלחמה

רס"ל רן גואילי ז"ל
צה"ל פתח במבצע לאיתור גופתו של רן גואילי

אורן שלום

לשכת ראש הממשלה הודיעה כי הכוחות מבצעים מאז סוף השבוע מבצע רחב היקף המתקיים בבית קברות בצפון רצועת עזה

