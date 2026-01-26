ג'וזף עון האשים את ישראל וטען כי לבנון מנהלת מגעים לכנס את ועדת הפיקוח על הפסקת האש במטרה להבטיח את נסיגת כוחות צה"ל לצד פריסה מלאה של צבא לבנון עד לקו הגבול
דורון פסקין | 26 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
נשיא לבנון: "העמדה הישראלית מונעת את חזרת הביטחון לדרום לבנון"
נשיא לבנון, ג'וזף עון, התייחס היום למצב הביטחוני בדרום המדינה, במהלך קבלת פנים שערך לשר המדינה הקטארי, ד"ר מוחמד בן עבד אל-עזיז אל-ח'לייפי.
לפי סוכנות הידיעות הלבנונית הרשמית, עון הציג לאל-חליפי סקירה ביטחונית ודיפלומטית שבמרכזה, לדבריו, המאמץ הלבנוני לייצב את הגבול הדרומי אל מול מה שהגדיר כ"תוקפנות ישראלית מתמשכת".
עון הדגיש את הקושי ליישם את החלטה 1701 של מועצת הביטחון ואת הבנות הפסקת האש מנובמבר 2024. לטענתו, צבא לבנון ממלא את חובותיו באזור שבין נהר הליטני לגבול הבין-לאומי, אך הפעילות הישראלית מסכלת את השבת השקט: "התקיפות הישראליות על הכפרים והעיירות בדרום נמשכות, תוך הרס בתים ועקירת תושבים [...]
