נשיא לבנון: "העמדה הישראלית מונעת את חזרת הביטחון לדרום לבנון"

נשיא לבנון, ג'וזף עון, התייחס היום למצב הביטחוני בדרום המדינה, במהלך קבלת פנים שערך לשר המדינה הקטארי, ד"ר מוחמד בן עבד אל-עזיז אל-ח'לייפי.

לפי סוכנות הידיעות הלבנונית הרשמית, עון הציג לאל-חליפי סקירה ביטחונית ודיפלומטית שבמרכזה, לדבריו, המאמץ הלבנוני לייצב את הגבול הדרומי אל מול מה שהגדיר כ"תוקפנות ישראלית מתמשכת".