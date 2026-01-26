כניסה
על רקע הנוכחות האמריקנית באזור, הציר האיראני מסלים את השיח. הלילה קרא מזכ"ל "כתאיב חיזבאללה" בעיראק ללוחמיו "להיערך למלחמה כוללת, בתמיכה ובסיוע לרפובליקה האסלאמית של איראן"

דורון פסקין | 26 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

בצל אפשרות לפעולה אמריקנית – איראן ושלוחותיה מחריפות את המסרים כלפי ישראל וארה"ב

נוכח הגעת כוחות צבאיים אמריקנים לאזור וההמתנה להחלטת ארה"ב בנוגע לפעולה אפשרית נגד איראן, טהראן ושלוחותיה במזרח התיכון מגבירות בימים האחרונים את הרטוריקה המאיימת – לא רק כלפי ישראל, אלא בעיקר כלפי וושינגטון.

דיווחים בתקשורת הערבית, לצד התבטאויות של בכירי מיליציות פרו-איראניות ודיווחים על תנועת כוחות והפצת הודעות להעלאת הכוננות למצב חירום, מצביעים על כך שחלק מארגוני הטרור המזוהים עם “ציר ההתנגדות” עוברים למצב של היערכות לקראת מערכה רחבה ומשמעותית.

במסגרת ניסיון העברת המסרים המאיימים, הוצב אתמול שלט חוצות ב"כיכר המהפכה" בלב טהראן, ועליו הכיתוב: "אם תזרע את הרוח – תקצור את הסערה". מדובר במשפט ידוע שמשמעותו היא שמי שמתחיל לזרוע הרס במידה מוגבלת יקבל בתמורה הרס גדול יותר. ברקע נראה איור של נושאת מטוסים אמריקנית, שעל סיפונה מטוסים הרוסים וגופות של חיילים אמריקנים.

לוחמים במיליציית "אלחשד א-שעבי" השיעית בעיראק, 1 בנובמבר 2016

לוחמים במיליציית "אלחשד א-שעבי" השיעית בעיראק, 1 בנובמבר 2016 | צילום: HMAD AL-RUBAYE/AFP via Getty Images

