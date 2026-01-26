בצל אפשרות לפעולה אמריקנית – איראן ושלוחותיה מחריפות את המסרים כלפי ישראל וארה"ב

נוכח הגעת כוחות צבאיים אמריקנים לאזור וההמתנה להחלטת ארה"ב בנוגע לפעולה אפשרית נגד איראן, טהראן ושלוחותיה במזרח התיכון מגבירות בימים האחרונים את הרטוריקה המאיימת – לא רק כלפי ישראל, אלא בעיקר כלפי וושינגטון.

דיווחים בתקשורת הערבית, לצד התבטאויות של בכירי מיליציות פרו-איראניות ודיווחים על תנועת כוחות והפצת הודעות להעלאת הכוננות למצב חירום, מצביעים על כך שחלק מארגוני הטרור המזוהים עם “ציר ההתנגדות” עוברים למצב של היערכות לקראת מערכה רחבה ומשמעותית.