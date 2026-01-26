סיכום דבריו של ראש הממשלה בדיון מיוחד בכנסת בנוכחות ראש ממשלת אלבניה
נתניהו: "כל ניסיון של איראן לפגוע בנו ייתקל בתגובה נחרצת. זו תהיה טעות אחת יותר מדי"
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נשא היום נאום במסגרת דיון מיוחד במליאת הכנסת בנוכחות ראש ממשלת אלבניה, אדי רמה. מצורף סיכום עיקרי דבריו של נתניהו:
• אני מברך את מפקדי צה"ל והשב"כ על ביצוע מושלם של המשימה הזו. הבטחתי לכם אזרחי ישראל – אנחנו נחזיר את כולם הביתה.
• השלמנו את המשימה הזו וכך גם נשלים את שאר המשימות שהצבנו.
