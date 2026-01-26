כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

סיכום דבריו של ראש הממשלה בדיון מיוחד בכנסת בנוכחות ראש ממשלת אלבניה

אורן שלום | 26 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

נתניהו: "כל ניסיון של איראן לפגוע בנו ייתקל בתגובה נחרצת. זו תהיה טעות אחת יותר מדי"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נשא היום נאום במסגרת דיון מיוחד במליאת הכנסת בנוכחות ראש ממשלת אלבניה, אדי רמה. מצורף סיכום עיקרי דבריו של נתניהו:

אני מברך את מפקדי צה"ל והשב"כ על ביצוע מושלם של המשימה הזו. הבטחתי לכם אזרחי ישראל – אנחנו נחזיר את כולם הביתה.

השלמנו את המשימה הזו וכך גם נשלים את שאר המשימות שהצבנו.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך נאומו בכנסת היום

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך נאומו בכנסת היום | צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא לבנון, ג'וזף עון, 9 ביולי 2025
נשיא לבנון: "העמדה הישראלית מונעת את חזרת הביטחון לדרום לבנון"

דורון פסקין

ג'וזף עון האשים את ישראל וטען כי לבנון מנהלת מגעים לכנס את ועדת הפיקוח על הפסקת האש במטרה להבטיח את נסיגת כוחות צה"ל לצד פריסה מלאה של צבא לבנון עד לקו הגבול

לוחמים במיליציית "אלחשד א-שעבי" השיעית בעיראק, 1 בנובמבר 2016
בצל אפשרות לפעולה אמריקנית – איראן ושלוחותיה מחריפות את המסרים כלפי ישראל וארה"ב

דורון פסקין

על רקע הנוכחות האמריקנית באזור, הציר האיראני מסלים את השיח. הלילה קרא מזכ"ל "כתאיב חיזבאללה" בעיראק ללוחמיו "להיערך למלחמה כוללת, בתמיכה ובסיוע לרפובליקה האסלאמית של איראן"

רן גואילי ז"ל
גופתו של רן גואילי ז"ל הושבה לישראל

צוות מגזין אפוק

גואילי אותר וזוהה על ידי המכון לרפואה משפטית. לאחר השבתו, לא נותרו חטופים ברצועת עזה

כוחות המשטר הסורי סמוך לחלב, 17 בינואר 2026
סוריה: דיווחים על חידוש הקרבות בין הכורדים לכוחות המשטר

דורון פסקין

הפסקת האש בצפון מזרח סוריה הופרה פעם נוספת; שני הצדדים מאשימים אחד את השני

רצועת עזה, 8 באוגוסט 2025
בישראל מזהירים מפני המשך שליטה של חמאס ברצועת עזה מאחורי הקלעים

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל טוענים כי ועדת הטכנוקרטים צפויה לאפשר לחמאס דריסת רגל עקיפה בניהול האזרחי של הרצועה, מה שעלול להותיר אותו בעמדת כוח ולפגוע ביכולת לשנות את המציאות בעזה לאחר המלחמה

רס"ל רן גואילי ז"ל
צה"ל פתח במבצע לאיתור גופתו של רן גואילי

אורן שלום

לשכת ראש הממשלה הודיעה כי הכוחות מבצעים מאז סוף השבוע מבצע רחב היקף המתקיים בבית קברות בצפון רצועת עזה

שתפו: