גופתו של רן גואילי ז"ל הושבה לישראל

דובר צה"ל הודיע כי גופתו של החלל החטוף, רס"ל רן גואילי ז"ל, הושבה לישראל וזוהתה במכון לרפואה משפטית. נציגי צה"ל הודיעו למשפחתו על השבתו לקבורה בישראל. לאחר חזרתו, לא נותרו חטופים ברצועת עזה.

רס"ל גואילי ז"ל, בן 24 ממיתר, היה לוחם יס"מ במשטרה. הוא נהרג ב-7 באוקטובר בקרב בקיבוץ עלומים וגופתו נחטפה לעזה. בחודש ינואר 2024 התבשרה משפחתו על מותו, לאחר שתחילה הוא נחשב לנעדר. לפי עדויות מהשטח, בקרב בו השתתף ב-7 באוקטובר הוא הציל חיים של אזרחים רבים וחיסל מספר מחבלים.