סוריה: דיווחים על חידוש הקרבות בין הכורדים לכוחות המשטר

המתיחות בצפון מזרח סוריה בחזית שבין כוחות המיליציה הכורדית (SDF) לבין כוחות הצבא של המשטר בדמשק באזור קובאני (עין אל-ערב) שוב עולה מדרגה. הבוקר דווח על חידוש הקרבות בין הצדדים, כאשר כל אחד מהם פרסם הודעה רשמית ובה האשים את הצד השני בהפרת הפסקת האש.

בהודעה שפורסמה היום בערוץ הטלגרם הרשמי של "מרכז התקשורת של SDF", נטען כי החל מהשעה 02:00 לפנות בוקר פתחו כוחות המזוהים עם דמשק במתקפות אינטנסיביות ממספר צירים לעבר העיירות ח'ראב-עשק ואל-ג'לאבייה, שמדרום-מזרח לקובאני.