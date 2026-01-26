כניסה
הפסקת האש בצפון מזרח סוריה הופרה פעם נוספת; שני הצדדים מאשימים אחד את השני

דורון פסקין | 26 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

סוריה: דיווחים על חידוש הקרבות בין הכורדים לכוחות המשטר

המתיחות בצפון מזרח סוריה בחזית שבין כוחות המיליציה הכורדית (SDF) לבין כוחות הצבא של המשטר בדמשק באזור קובאני (עין אל-ערב) שוב עולה מדרגה. הבוקר דווח על חידוש הקרבות בין הצדדים, כאשר כל אחד מהם פרסם הודעה רשמית ובה האשים את הצד השני בהפרת הפסקת האש.

בהודעה שפורסמה היום בערוץ הטלגרם הרשמי של "מרכז התקשורת של SDF", נטען כי החל מהשעה 02:00 לפנות בוקר פתחו כוחות המזוהים עם דמשק במתקפות אינטנסיביות ממספר צירים לעבר העיירות ח'ראב-עשק ואל-ג'לאבייה, שמדרום-מזרח לקובאני.

לפי ההודעה, ההתקפות לוו בהפגזה ארטילרית כבדה שפגעה גם בשכונות מגורים ובסביבת היישובים, והובילה להתלקחות קרבות בשטח. ב-SDF ציינו כי כוחותיהם ממשיכים להדוף את ההסתערות, וכי הלחימה נמשכת, בעיקר באזור אל-ג'לאבייה. עוד נטען כי הכוחות התוקפים שלחו תגבורות נוספות, ובהן טנקים וכלים משוריינים, ובמקביל דווח על פעילות מוגברת של כטב"מים מעל הזירה.

כוחות המשטר הסורי סמוך לחלב, 17 בינואר 2026

כוחות המשטר הסורי סמוך לחלב, 17 בינואר 2026 | צילום: Abdulmonam Eassa/Getty Images

