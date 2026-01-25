כניסה
לשכת ראש הממשלה הודיעה כי הכוחות מבצעים מאז סוף השבוע מבצע רחב היקף המתקיים בבית קברות בצפון רצועת עזה

אורן שלום | 25 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

צה"ל פתח במבצע לאיתור גופתו של רן גואילי

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פתחו במבצע ממוקד במרחב הקו הצהוב בצפון רצועת עזה, להשבתו של החלל החטוף האחרון ברצועת עזה, רס"ל רן גואילי ז"ל.

בהודעה שפרסמה לשכת ראש הממשלה נמסר כי "מאז סוף השבוע מבצעים כוחות צה"ל פעולה רחבת היקף" לאיתורו של גואילי ז"ל. עוד צוין כי "המבצע מתקיים בבית קברות בצפון רצועת עזה, ומתבצעות בו פעולות סריקה נרחבות תוך מיצוי מלוא המידע המודיעיני שברשותנו. מאמץ זה יימשך ככל שיידרש".

מעט לפני ההודעות שפרסמו לשכת ראש הממשלה ודובר צה"ל, פרסם דובר חמאס הודעה רשמית בה טען: "אנו להוטים מאוד לסגור לחלוטין את נושא שחרור כל החטופים ואנחנו לא מעוניינים בדחייה.

רס"ל רן גואילי ז"ל

רס"ל רן גואילי ז"ל

