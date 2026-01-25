כניסה
עבדאללה דורש טרנספורמציה מבנית בצבא בתוך שלוש שנים: חיזוק הכשירות, פיתוח סייבר, רחפנים ובינה מלאכותית, ושדרוג מערכי הפיקוד, ההגנה והתעשייה הביטחונית

דורון פסקין | 25 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

מלך ירדן הורה לצבא לגבש אסטרטגיה כוללת לרפורמה והתאמת יכולות הצבא לאיומים האזוריים

עבדאללה מלך ירדן הנחה במכתב רשמי שפורסם אתמול בסוכנות הידיעות הירדנית הממשלתית, "פטרה", את רמטכ"ל הצבא, מייג'ור-גנרל יוסף חנייטי, לגבש בתוך זמן קצר אסטרטגיה כוללת ומפת דרכים ל"טרנספורמציה מבנית" בצבא ירדן שתיושם במהלך שלוש השנים הקרובות.

עבדאללה הבהיר כי מטרת המהלך היא לחזק את יכולות הצבא ולהתאים אותו לסביבת איומים משתנה. הוא מורה לגבש תכנית שתאפשר לכוחות "להתמודד עם האיומים הנוכחיים והעתידיים וכן עם שינויים מהירים ואתגרים מתהווים", בין היתר בשל "התפתחויות טכנולוגיות" והתרחבות "מרחבי הפעולה".

בהנחיה שפרסם הציב עבדאללה יעד לכוחות "יעילים, מסתגלים ובעלי הכשרה גבוהה", שיש להמשיך "לחמש, לאמן ולצייד" כדי להתמודד עם שיטות הלחימה העדכניות ולשמור על "רמת מקצועיות ומוכנות קרבית מרבית", לשם "הרתעה אסטרטגית".

המלך עבדאללה השני במהלך ביקור במרכז האימונים למבצעים מיוחדים KASOTC בעמאן, ירדן. 14 ביוני 2023

עבדאללה מלך ירדן במהלך ביקור במרכז האימונים למבצעים מיוחדים KASOTC בעמאן, ירדן. 14 ביוני 2023 | צילום: DIRK WAEM/BELGA MAG/AFP via Getty Images

