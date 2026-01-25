מלך ירדן הורה לצבא לגבש אסטרטגיה כוללת לרפורמה והתאמת יכולות הצבא לאיומים האזוריים

עבדאללה מלך ירדן הנחה במכתב רשמי שפורסם אתמול בסוכנות הידיעות הירדנית הממשלתית, "פטרה", את רמטכ"ל הצבא, מייג'ור-גנרל יוסף חנייטי, לגבש בתוך זמן קצר אסטרטגיה כוללת ומפת דרכים ל"טרנספורמציה מבנית" בצבא ירדן שתיושם במהלך שלוש השנים הקרובות.

עבדאללה הבהיר כי מטרת המהלך היא לחזק את יכולות הצבא ולהתאים אותו לסביבת איומים משתנה. הוא מורה לגבש תכנית שתאפשר לכוחות "להתמודד עם האיומים הנוכחיים והעתידיים וכן עם שינויים מהירים ואתגרים מתהווים", בין היתר בשל "התפתחויות טכנולוגיות" והתרחבות "מרחבי הפעולה".