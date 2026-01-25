הממשלה הודיעה על הקמת חמישה יישובים חדשים בנגב

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שר הבינוי והשיכון, חיים כץ, ושרת ההתיישבות, אורית סטרוק, הכריזו בישיבת הממשלה על הקמת חמישה יישובים חדשים בנגב. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי היישובים יוקמו במרחב המזרחי של מטרופולין באר שבע, לאורך ציר כביש 25-80.

עוד נמסר כי ההחלטה התקבלה במסגרת מהלך המהווה חלק מחזון כולל של: חיזוק הנגב כמרחב אסטרטגי, הרחבת היצע הדיור, פיזור אוכלוסין, העמקת האחיזה האזרחית והביטחונית ויצירת רצף התיישבותי משמעותי בין באר שבע לדימונה.