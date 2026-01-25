היישובים יוקמו במרחב המזרחי של מטרופולין באר שבע, לאורך ציר כביש 25-80. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי הצעד הוא חלק מחזון שכולל בין היתר את חיזוק הנגב כמרחב אסטרטגי, פיזור אוכלוסין והרחבת היצע הדיור
הממשלה הודיעה על הקמת חמישה יישובים חדשים בנגב
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שר הבינוי והשיכון, חיים כץ, ושרת ההתיישבות, אורית סטרוק, הכריזו בישיבת הממשלה על הקמת חמישה יישובים חדשים בנגב. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי היישובים יוקמו במרחב המזרחי של מטרופולין באר שבע, לאורך ציר כביש 25-80.
עוד נמסר כי ההחלטה התקבלה במסגרת מהלך המהווה חלק מחזון כולל של: חיזוק הנגב כמרחב אסטרטגי, הרחבת היצע הדיור, פיזור אוכלוסין, העמקת האחיזה האזרחית והביטחונית ויצירת רצף התיישבותי משמעותי בין באר שבע לדימונה.
נתניהו מסר: "זו בשורת התיישבות ענקית, חמישה יישובים קהילתיים במרחב המזרחי של מטרופולין באר שבע. יש לזה חשיבות בהרבה מאוד ממדים. אני מציע לקרוא לאחד היישובים 'רננים' - על שמו של גיבור ישראל, רן גואילי ז"ל, שאנחנו פועלים ממש ברגעים אלו במאמץ אדיר להשיבו".
