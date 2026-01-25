כניסה
העיתון האיראני ח'רסאן, המזוהה עם המשטר, טוען כי הוצבו דרישות מרחיקות לכת בנוגע לגרעין, תוכנית הטילים, שלוחות הטרור והכרה בישראל. נכון לרגע זה, אין לדיווח אימות ממקורות נוספים

דורון פסקין | 25 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

דיווח באיראן: ארה"ב הציבה ארבעה תנאים למניעת פעולה צבאית במדינה

העיתון האיראני ח'רסאן, המזוהה עם הזרם השמרני והמשטר באיראן, דיווח היום כי ארה"ב הציבה ארבעה תנאים מרכזיים כבסיס לכל "הסכם אפשרי" עם טהראן, שיימנע פעולה צבאית במדינה.

על פי הדיווח, המתבסס לדבריו על מקורות יודעי דבר עלומי שם, מדובר בדרישות שבראיית איראן הן מרחיקות לכת, ונוגעות לסוגיות הגרעין, הטילים, פעילותה האזורית של איראן ואף לשאלת ההכרה בישראל. לפי ח'רסאן, כפי שצוטט בכלי תקשורת באיראן, ארבעת התנאים הם:

• סגירה מלאה של תוכנית הגרעין והעברת כלל החומר המועשר ברמות של 3.67%, 20% ו-60% אל מחוץ לאיראן.

המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, 10 במאי 2024

המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, 10 במאי 2024 | צילום: ATTA KENARE/AFP via Getty Images

