דיווח באיראן: ארה"ב הציבה ארבעה תנאים למניעת פעולה צבאית במדינה

העיתון האיראני ח'רסאן, המזוהה עם הזרם השמרני והמשטר באיראן, דיווח היום כי ארה"ב הציבה ארבעה תנאים מרכזיים כבסיס לכל "הסכם אפשרי" עם טהראן, שיימנע פעולה צבאית במדינה.

על פי הדיווח, המתבסס לדבריו על מקורות יודעי דבר עלומי שם, מדובר בדרישות שבראיית איראן הן מרחיקות לכת, ונוגעות לסוגיות הגרעין, הטילים, פעילותה האזורית של איראן ואף לשאלת ההכרה בישראל. לפי ח'רסאן, כפי שצוטט בכלי תקשורת באיראן, ארבעת התנאים הם: