דיווח: מספר ההרוגים במחאות באיראן ממשיך לעלות

סוכנות HRANA עדכנה את מספר ההרוגים ל-5,459 בני אדם, לצד 17,031 מקרי מוות שנמצאים בבדיקה. נוסף על כך, דווח על 205 מקרים של "וידויי כפייה", בהם מפגינים מתוודים כי קיבלו הוראות מארה"ב והמוסד

דורון פסקין | 25 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳