סוכנות HRANA עדכנה את מספר ההרוגים ל-5,459 בני אדם, לצד 17,031 מקרי מוות שנמצאים בבדיקה. נוסף על כך, דווח על 205 מקרים של "וידויי כפייה", בהם מפגינים מתוודים כי קיבלו הוראות מארה"ב והמוסד

דורון פסקין | 25 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

דיווח: מספר ההרוגים במחאות באיראן ממשיך לעלות

דיווח שפרסמה הלילה סוכנות HRANA, הפועלת מחוץ לאיראן ומתנגדת למשטר, מצייר תמונת מצב קשה כחודש לאחר פרוץ גל המחאות ברחבי המדינה. לפי הסוכנות, מספר ההרוגים המאומתים עומד על 5,459 בני אדם, לצד 17,031 מקרי מוות נוספים שלדבריה עדיין מצויים בבדיקה.

מבין ההרוגים, 5,149 הוגדרו כמפגינים – בהם 60 ילדים מתחת לגיל 18. עוד נמסר כי 208 מההרוגים הוגדרו כ"משויכים לשלטון", ו-42 נוספים סווגו כ"לא-מפגינים/אזרחים".

במקביל, דיווח הארגון על 40,887 עצורים מאז תחילת המחאות, בהם לפחות 325 קטינים ו-54 סטודנטים. עוד צוין כי 7,403 בני אדם נפצעו באורח קשה, וכי נמסרו 11,023 זימונים לחקירה מטעם גופי הביטחון.

מפגינים במהלך המחאה באיראן, 9 בינואר 2026

מפגינים במהלך המחאה באיראן, 9 בינואר 2026 | צילום: Khoshiran / Middle East Images / AFP via Getty Images

