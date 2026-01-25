נמשכת ההיערכות לאפשרות של פעולה אמריקנית באיראן

על רקע ההיערכות לאפשרות של פעולה אמריקנית קרבה באיראן, מציינים גורמי ביטחון בכירים כי מבצע "עם כלביא" ביוני 2025 נרשם כהצלחה טקטית מרשימה. במהלך המבצע הושמדו, בסיוע אמריקני, מתקני הגרעין של איראן, ונגרמה פגיעה משמעותית במלאי הטילים הבליסטיים שלה וביכולות הייצור.

עם זאת, חרף ההישג הצבאי, הצליחה איראן בחודשים האחרונים לחדש את ייצור הטילים הבליסטיים, וניכרת שאיפה לחדש גם את פרויקט הגרעין – התפתחויות הנתפסות בישראל כסכנות קיומיות שאין ביכולת המדינה להשלים עמן.