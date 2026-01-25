כניסה
בכירים בישראל טוענים כי אם ההנהגה לא תוחלף, יתכן וישראל תיאלץ לפעול מולה אחת לתקופה כדי להסיר את האיום

יוני בן מנחם | 25 בינואר 2026 | חדשות | 4 דק׳

נמשכת ההיערכות לאפשרות של פעולה אמריקנית באיראן

על רקע ההיערכות לאפשרות של פעולה אמריקנית קרבה באיראן, מציינים גורמי ביטחון בכירים כי מבצע "עם כלביא" ביוני 2025 נרשם כהצלחה טקטית מרשימה. במהלך המבצע הושמדו, בסיוע אמריקני, מתקני הגרעין של איראן, ונגרמה פגיעה משמעותית במלאי הטילים הבליסטיים שלה וביכולות הייצור.

עם זאת, חרף ההישג הצבאי, הצליחה איראן בחודשים האחרונים לחדש את ייצור הטילים הבליסטיים, וניכרת שאיפה לחדש גם את פרויקט הגרעין – התפתחויות הנתפסות בישראל כסכנות קיומיות שאין ביכולת המדינה להשלים עמן.

לטענתם, במהלך המבצע נוצרה לישראל הזדמנות ממשית לפגוע בהנהגה האיראנית, ובראשה המנהיג העליון עלי ח'מינאי ובנו מוג'תבא, הנחשב ליורשו. לדבריהם, לישראל הייתה היכולת המודיעינית והמבצעית לבצע מהלך כזה, אך הדבר לא יצא לפועל, והמשטר בטהראן המשיך להתקיים ולהוות איום אסטרטגי על ישראל.

נושאת המטוסים האמריקנית USS ג'ורג' וושינגטון, 29 ביוני 2025

נושאת המטוסים האמריקנית USS ג'ורג' וושינגטון, 29 ביוני 2025 | צילום: JOAQUIN SARMIENTO/AFP via Getty Images

