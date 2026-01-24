לראשונה מתחילת המלחמה – סבב פגישות מו"מ ישיר בין אוקראינה לרוסיה; הנושא הטריטוריאלי עדיין בלב המחלוקת

בפגישה בקרמלין עם יו"ר הרשות הפלסטינית הדגיש נשיא רוסיה את מחויבות מוסקבה לשיקום רצועת עזה ולקידום פתרון מדיני, וציין את עומק היחסים בין רוסיה לעם הפלסטיני. לפי דיווחים, בארה"ב ישנם נכסים רוסיים מוקפאים בסך של כ-5 מיליארד דולר