השיחות נערכו באבו דאבי בהשתתפות ארה"ב; זלנסקי תיאר את השיחות כ"קונסטרוקטיביות" וציין כי יתכן והמגעים יימשכו בשבוע הבא. במקביל לשיחות, מתקפה רוסית רחבה הביאה להפסקות חשמל נרחבות ברחבי אוקראינה

דורון פסקין | 24 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

לראשונה מתחילת המלחמה – סבב פגישות מו"מ ישיר בין אוקראינה לרוסיה; הנושא הטריטוריאלי עדיין בלב המחלוקת

לראשונה מאז פרוץ המלחמה באוקראינה, התקיימו בסוף השבוע באבו–דאבי פגישות של משא ומתן ישיר.

מדובר בסבב שיחות משולש בהשתתפות משלחות מרוסיה, אוקראינה וארה"ב – מהלך שמוצג כפתיחת ערוץ מדיני חדש בניסיון להניע תהליך שיוביל לסיום הלחימה.

סוכנות הידיעות הממשלתית של איחוד האמירויות, WAM, דיווחה כי הנשיא, מוחמד בן זאיד, נפגש אתמול עם ראשי המשלחות המשתתפות בשיחות, כחלק ממסגרת האירוח והליווי המדיני שמעניקה אבו-דאבי למהלך.

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, ונשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, ונשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי | צילום: Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP via Getty Images, Ludovic MARIN / POOL / AFP via Getty Images

