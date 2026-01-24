שני גנרלים בכירים מושעים בחשד להפרות חמורות, כחלק מהטיהור המתמשך בצמרת הפיקוד
רעידת אדמה בצמרת הצבא הסיני: מקורבו של שי ג'ין-פינג תחת חקירה
משרד ההגנה הסיני הודיע היום על פתיחת חקירה נגד שני בכירים בצבא סין: הגנרל ג'אנג יושיה, סגן יו"ר הוועדה הצבאית המרכזית (CMC) – הגוף העליון המנהל בפועל את הצבא; והגנרל ליו ג'נלי, ראש המטה של מחלקת המטה המשולב – הזרוע המקשרת בין ה-CMC לבין הכוחות בשטח. השניים נחשדים ב"הפרות משמעת וחוק חמורות" – ניסוח שבשיח הסיני משמעו לרוב השעיה מיידית או סילוק מתפקיד עד תום החקירה.
ג'אנג נחשב במשך שנים לאחד האנשים הקרובים ביותר למנהיג סין, שי ג'ין-פינג. בסין, המנהיג העליון הוא גם המפקד העליון של הצבא מתוקף תפקידו כיו"ר ה-CMC. במובן זה, ג'אנג נתפס כמעין מספר 2 במערכת הפיקוד – מיד אחרי שי – ובעל סמכויות רחבות על כוחות היבשה, האוויר והים, על בניין הכוח, מינוי בכירים והובלת רפורמות.
מעבר לכך, ג'אנג הוא גם חבר בפוליטביורו, ולכן החקירה נגדו אינה רק אירוע צבאי אלא גם פגיעה ישירה בליבת קבלת ההחלטות הפוליטית. הפוליטביורו הוא מעין "מועדון מצומצם" שמנהל בפועל את המדינה והמפלגה בין ישיבות הוועד המרכזי. כאשר גנרל יושב בו, הוא אינו רק מבצע מדיניות – אלא שותף לעיצובה: בקביעת סדרי עדיפויות לאומיים, תקציבי ביטחון וקווי מדיניות. עם זאת, ההכרעות האמיתיות מתכנסות לרוב לפורום מצומצם אף יותר – הוועדה המתמדת של הפוליטביורו.
