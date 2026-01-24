רעידת אדמה בצמרת הצבא הסיני: מקורבו של שי ג'ין-פינג תחת חקירה

משרד ההגנה הסיני הודיע היום על פתיחת חקירה נגד שני בכירים בצבא סין: הגנרל ג'אנג יושיה, סגן יו"ר הוועדה הצבאית המרכזית (CMC) – הגוף העליון המנהל בפועל את הצבא; והגנרל ליו ג'נלי, ראש המטה של מחלקת המטה המשולב – הזרוע המקשרת בין ה-CMC לבין הכוחות בשטח. השניים נחשדים ב"הפרות משמעת וחוק חמורות" – ניסוח שבשיח הסיני משמעו לרוב השעיה מיידית או סילוק מתפקיד עד תום החקירה.

ג'אנג נחשב במשך שנים לאחד האנשים הקרובים ביותר למנהיג סין, שי ג'ין-פינג. בסין, המנהיג העליון הוא גם המפקד העליון של הצבא מתוקף תפקידו כיו"ר ה-CMC. במובן זה, ג'אנג נתפס כמעין מספר 2 במערכת הפיקוד – מיד אחרי שי – ובעל סמכויות רחבות על כוחות היבשה, האוויר והים, על בניין הכוח, מינוי בכירים והובלת רפורמות.