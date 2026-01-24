"שלום מתמשך מתוך עוצמה": הפנטגון הציג את אסטרטגיית ההגנה של ארה"ב ל-2026

הלילה פרסם משרד המלחמה האמריקני את מסמך אסטרטגיית ההגנה הלאומית (NDS) לשנת 2026. המסמך, החתום בידי מזכיר המלחמה פיט הגסת’, מציג תפנית חדה בתפיסת הביטחון של ארה"ב – זניחה סופית של יומרות לייצוא דמוקרטיה ולעיצוב "סדר עולמי" מופשט, ומעבר להתמקדות כוחנית ובלתי מתנצלת באינטרסים אמריקניים מוחשיים.

כבר בפתח הדוח נכתב כי "במשך זמן רב מדי, ממשלות ארה"ב הזניחו ואף דחו את הצבת האמריקנים והאינטרסים שלהם במקום הראשון". עוד נטען כי מנהיגים קודמים בזבזו עוצמה צבאית ומשאבים לאומיים על "פרויקטים גרנדיוזיים של בניית מדינות" ועל מחויבויות ריקות למונחים כגון "הסדר הבין-לאומי המבוסס על כללים".