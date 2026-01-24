כניסה
המסמך האמריקני מגדיר את ישראל כ"בעלת ברית למופת"; קובע יעד חדש למדינות נאט"ו; ומחדד את האסטרטגיה מול סין באזור האינדו-פסיפיק

דורון פסקין | 24 בינואר 2026 | חדשות | 3 דק׳

"שלום מתמשך מתוך עוצמה": הפנטגון הציג את אסטרטגיית ההגנה של ארה"ב ל-2026

הלילה פרסם משרד המלחמה האמריקני את מסמך אסטרטגיית ההגנה הלאומית (NDS) לשנת 2026. המסמך, החתום בידי מזכיר המלחמה פיט הגסת’, מציג תפנית חדה בתפיסת הביטחון של ארה"ב – זניחה סופית של יומרות לייצוא דמוקרטיה ולעיצוב "סדר עולמי" מופשט, ומעבר להתמקדות כוחנית ובלתי מתנצלת באינטרסים אמריקניים מוחשיים.

כבר בפתח הדוח נכתב כי "במשך זמן רב מדי, ממשלות ארה"ב הזניחו ואף דחו את הצבת האמריקנים והאינטרסים שלהם במקום הראשון". עוד נטען כי מנהיגים קודמים בזבזו עוצמה צבאית ומשאבים לאומיים על "פרויקטים גרנדיוזיים של בניית מדינות" ועל מחויבויות ריקות למונחים כגון "הסדר הבין-לאומי המבוסס על כללים".

בפרק המוקדש למזרח התיכון מעניק הדוח גיבוי חד-משמעי לישראל, תוך ביקורת חריפה על הממשל הקודם שלטענתו "קשר את ידיה". במסמך נכתב כי ישראל הוכיחה לאחר מתקפות ה-7 באוקטובר כי היא "מסוגלת ורוצה להגן על עצמה", וכי מדובר ב"בעלת ברית למופת". הפנטגון מדגיש כי ארה"ב תמשיך לחזק את ישראל כעוגן היציבות המרכזי באזור.

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, שר ההגנה, פיט הגסת’, ויושב ראש המטות המשולבים, גנרל דן קיין, 15 בדצמבר 2025

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, שר ההגנה, פיט הגסת’, ויושב ראש המטות המשולבים, גנרל דן קיין, 15 בדצמבר 2025 | צילום: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP via Getty Images

