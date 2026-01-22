כניסה
בפגישה בקרמלין עם יו"ר הרשות הפלסטינית הדגיש נשיא רוסיה את מחויבות מוסקבה לשיקום רצועת עזה ולקידום פתרון מדיני, וציין את עומק היחסים בין רוסיה לעם הפלסטיני. לפי דיווחים, בארה"ב ישנם נכסים רוסיים מוקפאים בסך של כ-5 מיליארד דולר

דורון פסקין | 22 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

פוטין מציע מיליארד דולר למועצת השלום; בקרמלין הבהירו כי הדבר מחייב שחרור של נכסים רוסיים מוקפאים בארה"ב

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, אמר היום במהלך פגישה בקרמלין עם יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, כי מוסקבה מוכנה להקצות מיליארד דולר למועצת השלום לעזה, שהושקה היום בדאבוס.

פוטין, שדבריו צוטטו בסוכנות הידיעות הרוסית TASS, ציין כי הסכום מיועד, בראש ובראשונה, לתמיכה בעם הפלסטיני, לשיקום רצועת עזה ולסיוע בקידום פתרון לסוגיה הפלסטינית.

עוד אמר פוטין כי היחסים בין רוסיה לפלסטינים הם "בעלי שורשים עמוקים וייחודיים באופיים". לדבריו, מוסקבה ממשיכה בהכשרת כוח אדם פלסטיני, ובמהלך השנה הנוכחית צפויים כ-150 צעירים פלסטינים ללמוד באוניברסיטאות ברוסיה. פוטין הוסיף כי פתרון לסכסוך במזרח התיכון אפשרי רק באמצעות "הקמה ותפקוד מלא" של מדינה פלסטינית.

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, ויו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, בפגישתם במוסקבה היום

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, ויו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, בפגישתם במוסקבה היום | צילום: Ramil Sitdikov / POOL / AFP via Getty Images

