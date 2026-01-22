נשיא ארה"ב הצהיר הלילה כי הפגישה הייתה "מאוד פרודוקטיבית" וכי מדובר בפתרון שאם יושלם יהיה מצוין עבור ארה"ב וכל מדינות נאט"ו. עם זאת, בשלב זה עדיין לא ברור מהי המסגרת אליה התכוון טראמפ
דורון פסקין | 22 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
טראמפ לאחר פגישתו עם מזכ"ל נאט"ו: "גובשה מסגרת לעסקה עתידית בנוגע לגרינלנד; לא אטיל את המכסים שתוכננו"
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע הלילה כי בעקבות "פגישה מאוד פרודוקטיבית" עם מזכ"ל נאט"ו, מארק רוטה, גובשה לדבריו "מסגרת לעסקה עתידית" הנוגעת לגרינלנד ואף "לכל האזור הארקטי". לדבריו, "פתרון זה, אם יבשיל, יהיה מצוין עבור ארה"ב ועבור כלל מדינות נאט"ו".
