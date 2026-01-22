כניסה
נשיא ארה"ב הצהיר הלילה כי הפגישה הייתה "מאוד פרודוקטיבית" וכי מדובר בפתרון שאם יושלם יהיה מצוין עבור ארה"ב וכל מדינות נאט"ו. עם זאת, בשלב זה עדיין לא ברור מהי המסגרת אליה התכוון טראמפ

דורון פסקין | 22 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

טראמפ לאחר פגישתו עם מזכ"ל נאט"ו: "גובשה מסגרת לעסקה עתידית בנוגע לגרינלנד; לא אטיל את המכסים שתוכננו"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע הלילה כי בעקבות "פגישה מאוד פרודוקטיבית" עם מזכ"ל נאט"ו, מארק רוטה, גובשה לדבריו "מסגרת לעסקה עתידית" הנוגעת לגרינלנד ואף "לכל האזור הארקטי". לדבריו, "פתרון זה, אם יבשיל, יהיה מצוין עבור ארה"ב ועבור כלל מדינות נאט"ו".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומזכ"ל נאטו, מארק רוטה, במהלך פגישה בדאבוס, 21 בינואר 2026

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומזכ"ל נאטו, מארק רוטה, במהלך פגישה בדאבוס, 21 בינואר 2026 | צילום: Mandel NGAN / AFP via Getty Images

מפגינים במהלך המחאה בטהראן, 9 בינואר 2026
דיווחים סותרים בנוגע למספר ההרוגים במחאות באיראן

דורון פסקין

לראשונה מאז החלו המחאות, פרסם המשטר נתון רשמי לפיו נהרגו 3,117 אנשים. עם זאת, לפי סוכנות HRANA הפועלת מחוץ לאיראן, ישנם לפחות 4,902 הרוגים, ו-9,387 מקרים נוספים שנמצאים בבדיקה

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, במהלך נאומו בפורום הכלכלי בדאבוס היום
טראמפ: לא נשתמש בכוח כדי להשיג את גרינלנד; אם מדינות נאט"ו יסרבו – אנחנו נזכור את זה

אורן שלום

נשיא ארה"ב אמר בנאומו בפורום הכלכלי בדאבוס כי "מה שאני מבקש זה חתיכת קרח קרה וממוקמת בצורה גרועה, שיכולה לשחק תפקיד חיוני בשלום עולמי ובהגנה עולמית". על פירוק חמאס מנשקו הוא אמר: "אם הם לא יעשו את זה, הם יושמדו לגמרי"

יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, 29 ביוני 2019
בישראל ובעולם הערבי טוענים: סעודיה פועלת למניעת התרחבות ההשפעה הישראלית

יוני בן מנחם

הידוק היחסים עם טורקיה, מצרים, פקיסטן וסומליה, התבססות בקרן אפריקה ומהלכים דיפלומטיים בזירה הבין-לאומית – גורמים בכירים בישראל טוענים כי מאז ה-7 באוקטובר והיחלשות הציר האיראני חל שינוי בגישתה של סעודיה, והיא שואפת לבלום את התחזקותה האזורית של ישראל

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בבית הלבן, 20 בינואר 2026
טראמפ: אם איראן תנסה להתנקש בי היא תימחק מעל פני האדמה

דורון פסקין

נשיא ארה"ב אמר הלילה כי השאיר הוראות נחרצות וכי "אם משהו כזה יקרה אי פעם – כל המדינה תשלם מחיר כבד". בשבוע שעבר שידרה הטלוויזיה האיראנית תמונות מניסיון ההתנקשות בטראמפ ב-2024 עם הכיתוב: "בפעם הבאה – הקליע לא יחטיא"

כוחות המשטר הסורי, 19 בינואר 2026
לאחר פיצוץ המגעים ויום של קרבות – המשטר הסורי והכורדים הגיעו להסכם חדש

דורון פסקין

בעקבות אי הסכמות בנוגע ליישום ההסכם, פרצו במהלך היום עימותים בצפון-מזרח סוריה. עם זאת, בסופו של דבר הגיעו דמשק וכוחות ה-SDF למתווה זמני, כולל התחייבות לאי כניסת הצבא לערים הכורדיות והצגת תוכנית לשילוב מחוז אל-חסכה במדינה הסורית

העיר קייב היום
כמחצית ממבני המגורים בקייב נותרו ללא חימום בעקבות מתקפה רוסית הלילה

דורון פסקין

עשרות טילים ומאות כטב"מים פגעו בתשתיות האנרגיה של אוקראינה. אזורים נרחבים נותקו מחשמל ומים בעיצומו של גל קור קיצוני

