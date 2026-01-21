נשיא ארה"ב אמר בנאומו בפורום הכלכלי בדאבוס כי "מה שאני מבקש זה חתיכת קרח קרה וממוקמת בצורה גרועה, שיכולה לשחק תפקיד חיוני בשלום עולמי ובהגנה עולמית". על פירוק חמאס מנשקו הוא אמר: "אם הם לא יעשו את זה, הם יושמדו לגמרי"
טראמפ: לא נשתמש בכוח כדי להשיג את גרינלנד; אם מדינות נאט"ו יסרבו – אנחנו נזכור את זה
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס במהלך נאומו היום בפורום הכלכלי בדאבוס לדרישה האמריקנית לרכוש את גרינלנד, למלחמה בין אוקראינה לרוסיה ולמצב במזרח התיכון.
במהלך נאומו ציין טראמפ כי "נשיאים אחרים הוציאו, בין אם בטיפשות ובין אם לא, טריליונים על גבי טריליונים של דולרים על נאט"ו ולא קיבלו שום דבר בתמורה. אנחנו מעולם לא ביקשנו כלום. זה תמיד היה רחוב חד סטרי".
לדבריו, "כנראה שלא נקבל שום דבר, אלא אם אחליט להשתמש בעוצמה ובכוח מופרזים, מצב שבו היינו, בכנות, בלתי ניתנים לעצירה. אבל אני לא אעשה את זה. עכשיו כולם אומרים: 'אה, טוב'. זו כנראה ההצהרה הכי גדולה שאמרתי, כי אנשים חשבו שאשתמש בכוח. אני לא חייב להשתמש בכוח. אני לא רוצה להשתמש בכוח. אני לא אשתמש בכוח [...]
