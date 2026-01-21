טראמפ: לא נשתמש בכוח כדי להשיג את גרינלנד; אם מדינות נאט"ו יסרבו – אנחנו נזכור את זה

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס במהלך נאומו היום בפורום הכלכלי בדאבוס לדרישה האמריקנית לרכוש את גרינלנד, למלחמה בין אוקראינה לרוסיה ולמצב במזרח התיכון.

במהלך נאומו ציין טראמפ כי "נשיאים אחרים הוציאו, בין אם בטיפשות ובין אם לא, טריליונים על גבי טריליונים של דולרים על נאט"ו ולא קיבלו שום דבר בתמורה. אנחנו מעולם לא ביקשנו כלום. זה תמיד היה רחוב חד סטרי".