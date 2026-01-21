כניסה
נשיא ארה"ב אמר בנאומו בפורום הכלכלי בדאבוס כי "מה שאני מבקש זה חתיכת קרח קרה וממוקמת בצורה גרועה, שיכולה לשחק תפקיד חיוני בשלום עולמי ובהגנה עולמית". על פירוק חמאס מנשקו הוא אמר: "אם הם לא יעשו את זה, הם יושמדו לגמרי"

אורן שלום | 21 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

טראמפ: לא נשתמש בכוח כדי להשיג את גרינלנד; אם מדינות נאט"ו יסרבו – אנחנו נזכור את זה

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס במהלך נאומו היום בפורום הכלכלי בדאבוס לדרישה האמריקנית לרכוש את גרינלנד, למלחמה בין אוקראינה לרוסיה ולמצב במזרח התיכון.

במהלך נאומו ציין טראמפ כי "נשיאים אחרים הוציאו, בין אם בטיפשות ובין אם לא, טריליונים על גבי טריליונים של דולרים על נאט"ו ולא קיבלו שום דבר בתמורה. אנחנו מעולם לא ביקשנו כלום. זה תמיד היה רחוב חד סטרי".

לדבריו, "כנראה שלא נקבל שום דבר, אלא אם אחליט להשתמש בעוצמה ובכוח מופרזים, מצב שבו היינו, בכנות, בלתי ניתנים לעצירה. אבל אני לא אעשה את זה. עכשיו כולם אומרים: 'אה, טוב'. זו כנראה ההצהרה הכי גדולה שאמרתי, כי אנשים חשבו שאשתמש בכוח. אני לא חייב להשתמש בכוח. אני לא רוצה להשתמש בכוח. אני לא אשתמש בכוח [...]

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, במהלך נאומו בפורום הכלכלי בדאבוס היום

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, במהלך נאומו בפורום הכלכלי בדאבוס היום | צילום: Fabrice COFFRINI / AFP via Getty Images

יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, 29 ביוני 2019
בישראל ובעולם הערבי טוענים: סעודיה פועלת למניעת התרחבות ההשפעה הישראלית

יוני בן מנחם

הידוק היחסים עם טורקיה, מצרים, פקיסטן וסומליה, התבססות בקרן אפריקה ומהלכים דיפלומטיים בזירה הבין-לאומית – גורמים בכירים בישראל טוענים כי מאז ה-7 באוקטובר והיחלשות הציר האיראני חל שינוי בגישתה של סעודיה, והיא שואפת לבלום את התחזקותה האזורית של ישראל

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בבית הלבן, 20 בינואר 2026
טראמפ: אם איראן תנסה להתנקש בי היא תימחק מעל פני האדמה

דורון פסקין

נשיא ארה"ב אמר הלילה כי השאיר הוראות נחרצות וכי "אם משהו כזה יקרה אי פעם – כל המדינה תשלם מחיר כבד". בשבוע שעבר שידרה הטלוויזיה האיראנית תמונות מניסיון ההתנקשות בטראמפ ב-2024 עם הכיתוב: "בפעם הבאה – הקליע לא יחטיא"

כוחות המשטר הסורי, 19 בינואר 2026
לאחר פיצוץ המגעים ויום של קרבות – המשטר הסורי והכורדים הגיעו להסכם חדש

דורון פסקין

בעקבות אי הסכמות בנוגע ליישום ההסכם, פרצו במהלך היום עימותים בצפון-מזרח סוריה. עם זאת, בסופו של דבר הגיעו דמשק וכוחות ה-SDF למתווה זמני, כולל התחייבות לאי כניסת הצבא לערים הכורדיות והצגת תוכנית לשילוב מחוז אל-חסכה במדינה הסורית

העיר קייב היום
כמחצית ממבני המגורים בקייב נותרו ללא חימום בעקבות מתקפה רוסית הלילה

דורון פסקין

עשרות טילים ומאות כטב"מים פגעו בתשתיות האנרגיה של אוקראינה. אזורים נרחבים נותקו מחשמל ומים בעיצומו של גל קור קיצוני

תיעוד מהמחאות בטהראן, 8 בינואר 2026
דיווח מאיראן: אומתו 4,029 מקרי מוות מתחילת המחאות; כ-9,000 מקרים נוספים נמצאים בבדיקה

דורון פסקין

ארגון זכויות האדם HRANA עדכן את מספרי הנפגעים מהמחאות באיראן. מספר העצורים הגיע לכ-26,000 איש

הבסיס הצבאי האמריקני-בריטי בדייגו גרסיה, 7 באוקטובר 2001
טראמפ בביקורת על כוונתה של בריטניה למסור למאוריציוס אי בו נמצא בסיס אווירי אסטרטגי

דורון פסקין

נשיא ארה"ב ביקר את ההחלטה המסתמנת לוותר על הריבונות באי דייגו גרסיה, השוכן באוקיאנוס ההודי ומארח בסיס אווירי אמריקני-בריטי המרוחק כ-3,500 ק"מ מאיראן. לפי דיווחים, במערכה בחודש יוני האחרון מול איראן ריכזה ארה"ב כשליש ממפציצי ה-B2 שלה בבסיס זה

