בישראל ובעולם הערבי טוענים: סעודיה פועלת למניעת התרחבות ההשפעה הישראלית

פרשנים בעולם הערבי טענו אתמול בכלי תקשורת כי סעודיה חשה מאוימת מהתחזקות מעמדה האזורי של ישראל, ופועלת לעצב מחדש את המרחב הביטחוני במזרח התיכון ובקרן אפריקה. זאת, במהלך מוצהר שמטרתו לבלום את התרחבות ההשפעה הישראלית. לטענתם, ריאד מקדמת הקמת ברית צבאית רחבה עם טורקיה, מצרים וסומליה, כמשקל נגד להכרה הישראלית בסומלילנד כמדינה עצמאית.

גורמים ביטחוניים בכירים מאשרים את הדברים ומציינים כי סעודיה פועלת גם להעמקת נוכחותה בסומליה ובקרן אפריקה באמצעות תמיכה בממשלת מוגדישו, בתיאום עם מצרים וטורקיה. סומליה נחשבת למעוז השפעה טורקי, ובשטחה פועל בסיס צבאי טורקי גדול. מצרים וטורקיה נתפסות כשחקניות מפתח בזירת הביטחון בים האדום ובמצר באב אל-מנדב, והן חוששות מהאפשרות שישראל תהפוך לשחקנית מרכזית נוספת באזור באמצעות הקמת בסיסים צבאיים בסומלילנד.