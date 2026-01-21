כניסה
הידוק היחסים עם טורקיה, מצרים, פקיסטן וסומליה, התבססות בקרן אפריקה ומהלכים דיפלומטיים בזירה הבין-לאומית – גורמים בכירים בישראל טוענים כי מאז ה-7 באוקטובר והיחלשות הציר האיראני חל שינוי בגישתה של סעודיה, והיא שואפת לבלום את התחזקותה האזורית של ישראל

יוני בן מנחם | 21 בינואר 2026 | חדשות | 3 דק׳

בישראל ובעולם הערבי טוענים: סעודיה פועלת למניעת התרחבות ההשפעה הישראלית

פרשנים בעולם הערבי טענו אתמול בכלי תקשורת כי סעודיה חשה מאוימת מהתחזקות מעמדה האזורי של ישראל, ופועלת לעצב מחדש את המרחב הביטחוני במזרח התיכון ובקרן אפריקה. זאת, במהלך מוצהר שמטרתו לבלום את התרחבות ההשפעה הישראלית. לטענתם, ריאד מקדמת הקמת ברית צבאית רחבה עם טורקיה, מצרים וסומליה, כמשקל נגד להכרה הישראלית בסומלילנד כמדינה עצמאית.

גורמים ביטחוניים בכירים מאשרים את הדברים ומציינים כי סעודיה פועלת גם להעמקת נוכחותה בסומליה ובקרן אפריקה באמצעות תמיכה בממשלת מוגדישו, בתיאום עם מצרים וטורקיה. סומליה נחשבת למעוז השפעה טורקי, ובשטחה פועל בסיס צבאי טורקי גדול. מצרים וטורקיה נתפסות כשחקניות מפתח בזירת הביטחון בים האדום ובמצר באב אל-מנדב, והן חוששות מהאפשרות שישראל תהפוך לשחקנית מרכזית נוספת באזור באמצעות הקמת בסיסים צבאיים בסומלילנד.

גם סוכנות הידיעות בלומברג התייחסה לנושא ודיווחה ב-16 בינואר כי סעודיה קרובה לגיבוש ברית צבאית משולשת חדשה עם סומליה ומצרים. לפי הדיווח, מדובר בחלק מתפיסה אסטרטגית רחבה שנועדה להגן על הביטחון הלאומי הערבי ולמנוע יצירת מציאות אזורית חדשה המשרתת את האינטרסים של ישראל על חשבון היציבות האזורית.

יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, 29 ביוני 2019

יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, 29 ביוני 2019 | צילום: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images

