טראמפ: אם איראן תנסה להתנקש בי היא תימחק מעל פני האדמה

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר הלילה כי השאיר "הוראות נחרצות מאוד למחוק את איראן מעל פני כדור הארץ" אם היא תנסה לבצע התנקשות נגדו.

בריאיון בלעדי לתוכנית "קייטי פאבליץ’ הלילה" ברשת NewsNation, שנערך לציון שנה להשבעתו, הדגיש טראמפ כי כל ניסיון פגיעה בו יוביל לתגובה אמריקנית כוללת נגד המדינה כולה.