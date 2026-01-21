כניסה
נשיא ארה"ב אמר הלילה כי השאיר הוראות נחרצות וכי "אם משהו כזה יקרה אי פעם – כל המדינה תשלם מחיר כבד". בשבוע שעבר שידרה הטלוויזיה האיראנית תמונות מניסיון ההתנקשות בטראמפ ב-2024 עם הכיתוב: "בפעם הבאה – הקליע לא יחטיא"

דורון פסקין | 21 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

טראמפ: אם איראן תנסה להתנקש בי היא תימחק מעל פני האדמה

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר הלילה כי השאיר "הוראות נחרצות מאוד למחוק את איראן מעל פני כדור הארץ" אם היא תנסה לבצע התנקשות נגדו.

בריאיון בלעדי לתוכנית "קייטי פאבליץ’ הלילה" ברשת NewsNation, שנערך לציון שנה להשבעתו, הדגיש טראמפ כי כל ניסיון פגיעה בו יוביל לתגובה אמריקנית כוללת נגד המדינה כולה.

"אם משהו כזה יקרה אי פעם – כל המדינה תשלם מחיר כבד", אמר טראמפ. לדבריו, נתן "הוראות נחרצות מאוד", והוסיף כי במקרה כזה "ארה"ב תכה בעוצמה רבה".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בבית הלבן, 20 בינואר 2026

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בבית הלבן, 20 בינואר 2026 | צילום: Kevin Dietsch/Getty Images

